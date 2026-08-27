Ranucci fuori da Report? Cruciani su MOW spiazza tutti: “Fossi in loro lo riconfermerei. Meglio uno zoppo che un martire”. E sul caso Camuso? “Perché tirare fuori quei messaggi anni dopo?”

Il caso Ranucci è ormai al centro del dibattito e le notizie provenienti dai vertici Rai secondo cui Sigfrido Ranucci verrà rimosso dalla conduzione di Report stanno scuotendo un panorama dell’informazione già totalmente in subbuglio. Una scelta particolarmente difficile da attuare e, per certi versi, senza precedenti: perché la questione non riguarda soltanto la conduzione di una trasmissione, ma anche il ruolo che Ranucci occupa all’interno della Rai e cosa potrebbe accadere al suo futuro professionale. La domanda principale, allora, è una sola: dove andrà a finire Sigfrido Ranucci al di fuori di Report? Difficile trovare una risposta. La redazione e i vertici aziendali sarebbero alle prese con le possibili soluzioni per capire quale possa essere il futuro del conduttore, anche alla luce del suo ruolo e delle inevitabili conseguenze che avrebbe una sua rimozione. Non è infatti così semplice, per un'azienda pubblica, spostare un giornalista da un incarico all'altro senza aprire un nuovo fronte sul piano sindacale e legale. Ma c’è chi non la pensa così. Il battitore libero Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara insieme a David Parenzo, non la pensa come il centrodestra che governa la Rai e, da gran commis del buon senso televisivo, suggerisce ai vertici della tv di Stato di non creare un martire. Anzi, secondo Cruciani, nella logica stessa del centrodestra, sarebbe persino più conveniente tenere Ranucci alla guida di Report, piuttosto che rimuoverlo e trasformarlo nel simbolo di una battaglia contro la Rai del governo. Sul fronte del moralismo, poi torna inevitabilmente un confronto con il passato. Chi difendeva Silvio Berlusconi sulle Olgettine oggi attacca Ranucci per i suoi comportamenti con le donne. Non potevamo non parlarne con Cruciani, che Berlusconi lo ha sempre difeso, ma tornando alla Rai.
Insomma, adesso Ranucci parrebbe verrà rimosso dalla conduzione di Report, però non si sa bene dove potrebbe andare a finire. Come potrebbe risolversi questa storia?
Licenziare un conduttore è difficile. Può denunciare l’azienda per demansionamento. Secondo me andrebbe confermato.
Perché?
Perché secondo me il centrodestra, che in qualche modo governa la Rai, se fosse furbo lo confermerebbe. Nella loro ottica, nella loro ottica sarebbe meglio avere Ranucci azzoppato alla guida di Report piuttosto che altro. Se fossero furbi farebbero così.
E se non lo fanno?
Se provi a cacciarlo crei un martire inutilmente.
Tra l'altro, chi lo attacca sul fronte della “fessa”, magari nel passato difendeva Berlusconi sulle Olgettine? Che ne pensi?
Io l'ho difeso sempre, Berlusconi, sulle Olgettine. In questo caso non conosco i reati e i detagli. Una cosa è l'opportunità, l’altra sono i reati. Non mi pare abbia ricevuto ancora alcun tipo di denuncia da questo punto di vista. Se vogliamo impedire a uno di provarci con le donne semplicemente perché è il conduttore di Report mi sembra una cosa sbagliata
Una cosa un po’ da moralisti di sinistra.
Essendo uno di sinistra sconta tutto il moralismo che del woke. Ognuno, poi, ha l'atteggiamento che ha. È tutto legittimo finché non si parla di molestie, però non possiamo impedire alle persone di provarci con le donne.
La passione per la fessa di un eterosessuale è ormai una croce per chiunque
Da quello che dicono varie persone, pare questa passione ce l’abbia. Ma c’è del moralismo in quelli che dicono: ‘beh, siccome fai il conduttore hai una posizione di potere e quindi…”. Ma cosa vuol dire? Non puoi mandare un messaggio ambiguo? Non puoi chattare sessualmente con delle persone? Sono tutte persone che penso che abbiano la possibilità di sottrarsi. Cioè, quando vogliono queste cose qua, basta rispondere: “Non sono interessata, perché mi mandi sto messaggio?”. Mi sembra che siano delle denunce anche un po' tardive rispetto a quando sono avvenute le cose, no? Mi sembra ovviamente, però, che se vi fosse stato qualcun altro al posto suo, magari un po’ di destra, sarebbe già stato crocifisso. Mi sembra che a sinistra, quando invece si grida spesso al sessismo, al MeToo, le accuse su questo tema qua siano molto caute.
Ma la destra è diventata un po’ bacchettona? Ora lo si accusa di aver detto che andrebbe a cena con Totò Riina
Io il moralismo su questa storia non lo faccio, perché mi sembra francamente senza senso, anche se è ben diverso dalla questione delle avance. Ad ogni modo chi è che, da giornalista, non andrebbe a cena con Totò Riina per fare uno scoop? Poi, insomma, è da vedere se si tratta del Totò Riina latitante o del Totò Riina. Ad ogni modo quelli che lo appoggiano, quelli che quando è scoppiata la bomba l'hanno abbracciato, come la Schlein e tutti gli altri sono i primi che rompono i coglioni sul fatto che l’uomo nei posti di lavoro è un prevaricatore e bla bla bla. Ripeto, un altro conduttore con gli stessi capi d'accusa, ma un po' destreggiante, sarebbe stato crocifisso.
Della Camuso cosa ne pensi?
Ho letto che ha tirato fuori dei messaggi in cui lui avrebbe, in qualche modo, fatto capire che voleva incontrarla. Mi domando però, perché tirarli fuori dopo tutti questi anni?