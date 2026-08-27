Ranucci fuori da Report? Cruciani su MOW spiazza tutti: “Fossi in loro lo riconfermerei. Meglio uno zoppo che un martire”. E sul caso Camuso? “Perché tirare fuori quei messaggi anni dopo?”

La passione per la fessa di un eterosessuale è ormai una croce per chiunque

Da quello che dicono varie persone, pare questa passione ce l’abbia. Ma c’è del moralismo in quelli che dicono: ‘beh, siccome fai il conduttore hai una posizione di potere e quindi…”. Ma cosa vuol dire? Non puoi mandare un messaggio ambiguo? Non puoi chattare sessualmente con delle persone? Sono tutte persone che penso che abbiano la possibilità di sottrarsi. Cioè, quando vogliono queste cose qua, basta rispondere: “Non sono interessata, perché mi mandi sto messaggio?”. Mi sembra che siano delle denunce anche un po' tardive rispetto a quando sono avvenute le cose, no? Mi sembra ovviamente, però, che se vi fosse stato qualcun altro al posto suo, magari un po’ di destra, sarebbe già stato crocifisso. Mi sembra che a sinistra, quando invece si grida spesso al sessismo, al MeToo, le accuse su questo tema qua siano molto caute.

Ma la destra è diventata un po’ bacchettona? Ora lo si accusa di aver detto che andrebbe a cena con Totò Riina

Io il moralismo su questa storia non lo faccio, perché mi sembra francamente senza senso, anche se è ben diverso dalla questione delle avance. Ad ogni modo chi è che, da giornalista, non andrebbe a cena con Totò Riina per fare uno scoop? Poi, insomma, è da vedere se si tratta del Totò Riina latitante o del Totò Riina. Ad ogni modo quelli che lo appoggiano, quelli che quando è scoppiata la bomba l'hanno abbracciato, come la Schlein e tutti gli altri sono i primi che rompono i coglioni sul fatto che l’uomo nei posti di lavoro è un prevaricatore e bla bla bla. Ripeto, un altro conduttore con gli stessi capi d'accusa, ma un po' destreggiante, sarebbe stato crocifisso.

Della Camuso cosa ne pensi?

Ho letto che ha tirato fuori dei messaggi in cui lui avrebbe, in qualche modo, fatto capire che voleva incontrarla. Mi domando però, perché tirarli fuori dopo tutti questi anni?