Delitto di Garlasco: ok la perizia segreta voluta dal RIS e la diagnosi di Feltri, ma la bomba? Occhio al PC di Alberto Stasi…

Il punto, laddove dovessero essere confermate, non è però tanto il contenuto di quelle valutazioni, ma l'ossatura metodologica e istituzionale che sta dietro. Chi ha davvero ordinato quell’identikit? E quanto, quell’identikit, aveva contribuito a costruire a tavolino il ritratto del "biondino dagli occhi di ghiaccio" da dare in pasto alla narrazione collettiva? E perché quel lavoro è rimasto nei cassetti dei Carabinieri per due decenni? Domande per ora senza risposte. Anche se c’è il miserabile, ma a questo punto umanissimo, dubbio che la risposta possa essere in un sistema che, quando non trovava le prove sul campo, smetteva di dare la caccia a un colpevole per iniziare a confezionarne uno a favore della piazza.

E’ tutto o ci sarà altro? Ci sarà altro. Non riguarderà strettamente la nuova indagine su Andrea Sempio, ma tutto quello che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. L’avvocato Giada Bocellari, nei giorni scorsi, ha lasciato intendere che una novità, in particolare, farà particolarmente scalpore. Una frase buttata là e poi bocche cucite. Abbiamo provato a capire, scoficchiando e chiedendo in giro. Mettendo insieme pezzi e indiscrezioni. La bomba annunciata, o comunque una delle bombe annunciate, potrebbe riguardare il PC di Alberto Stasi. Non è escluso che, con il futuro che è andato avanti e le nuove tecnologie a disposizione, quel dispositivo possa aver restituito qualcosa che si credeva perduto. E che potrebbe aiutare a smontare ulteriormente la sentenza di condanna che ha costretto Alberto Stasi a trascorrere gli ultimi dodici anni della sua vita in carcere. Quella stessa condanna su cui Vittorio Feltri ha già detto tutto quello che c’era da dire in soli tre minuti.