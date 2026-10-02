Delitto di Garlasco: le intercettazioni shock della mamma di Sempio? Ormai vale tutto (tranne il buonismo a orologeria e giorni alterni)

I motivi per i quali la signora Ferrari si è lasciata andare a quel moto di odio e rabbia possono essere molteplici e non includono necessariamente la consapevolezza o il sospetto che il figlio possa essere responsabile della morte di Chiara Poggi. Quelle parole potrebbero essere lette nell’ottica di un forte stress per la situazione vissuta dalla famiglia Sempio che nell’ultimo anno e mezzo avrà impiegato gran parte delle sue giornate a discutere sulla sorte di Andrea, sulla versione da fornire agli inquirenti, sulle somme di denaro prelevate in tutta fretta e sul famoso pizzino che ha portato all’ipotesi di corruzione in atti giudiziari, sul discutibile modus operandi dell’avvocato Lovati e sulla conseguente decisione di cambiare strategia difensiva. Oppure potrebbero essere lette come un vero e proprio sfogo contro la ragazza che, secondo la tesi della Procura, aveva suscitato l’ossessione di Andrea portandolo a muovere le famigerate avances che sarebbero scaturite nell’azione omicidiaria.

In ogni caso non saranno i media e neppure l’opinione pubblica o i social a stabilire quale interpretazione dare a quelle parole ma, con ogni probabilità, un Tribunale chiamato a decidere della colpevolezza o dell’innocenza di Andrea Sempio. Nel frattempo giornali e tv non possono certo esimersi dal pubblicare notizie che rivestono un interesse pubblico per il timore che Daniela Ferrari o, come è avvenuto anche nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi ricadano in una crisi depressiva. La comprensione umana è doverosa verso chiunque si trovi coinvolto in una vicenda giudiziaria complessa come quella di Garlasco ma la pubblicazione di un’intercettazione che restituisce il clima di un momento storico fondamentale nell’ambito di un’indagine per omicidio che costituisce un caso giuridico senza precedenti è una decisione che rientra esclusivamente nel legittimo diritto di chi fa informazione.