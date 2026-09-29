Delitto di Garlasco: così è stata uccisa Chiara Poggi secondo la nuova ricostruzione della Procura

In un disperato istinto di sopravvivenza prova a reagire, si mette carponi per cercare di rialzarsi o forse solo per strisciare via. In quel momento l’assassino scarica almeno altri tre o quattro colpi tra la regione parieto-temporale sinistra, la zona parietale posteriore e la linea mediana del cranio. Chiara perde i sensi. A quel punto, il corpo inerte viene spinto lungo le scale che scendono in cantina. Scivola sui gradini, verso il fondo. Ma per l'assassino non basta. Nonostante la ragazza sia ormai completamente incosciente e incapace anche solo di chiedere aiuto, viene raggiunta per completare l'opera. La colpisce ancora, per altre quattro o cinque volte, sulla regione parieto-occipitale sinistra. Alla fine saranno almeno 12 le ferite da impatto distribuite tra volto e scatola cranica, lesioni cranio-encefaliche gravissime che lasciano comunque qualche decina di minuti di agonia.

Nelle imputazioni della Procura, il quadro giuridico è impietoso e non lascia margini per interpretazioni addolcite: c'è la crudeltà per l'efferata ferocia del massacro e ci sono i motivi abbietti. Insomma: odio puro di un assassino frustrato di fronte a un rifiuto e che ha voluto fare quello che ha fatto fino alla fine, senza nessun tipo di esitazione o ripensamento di cui si abbia evidenza.