Omicidio Pierina Paganelli: quella de Le Iene Inside e’ un’inchiesta giornalistica immensa. Il delitto, l’indagine e la luce che serviva (anche su un mestiere che cambia)

La prima è una ex amica della Bianchi, Romina Sebastiani, che sostiene che la nuora della vittima le avrebbe confidato di non aver mai incontrato Dassilva nei garage la mattina successiva al delitto mentre l’altra, Valentina Pellissier, che compare nella puntata di Inside, è la testimone che ha fornito un audio in cui Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, le disse che Manuela non aveva alcuna intenzione di collocare Dassilva sulla scena del delitto e sarebbe stata indotta a farlo per le presunte pressioni ricevute dalla Procura. Un altro punto oscuro sono le dichiarazioni che Loris Bianchi fece agli inquirenti all’indomani del delitto quando disse che secondo un suo “viaggio mentale” l’omicida “potrebbe essere Louis Dassilva oppure anche mia sorella che prende psicofarmaci oppure potrei anche essere stato io che le voglio bene e conosco la situazione….”, dichiarazioni che fanno riflettere e di cui già abbiamo scritto su Mow, elementi che vengono sottolineati anche da Gaston Zama che ritorna più volte sulla famosa frase pronunciata da Loris Bianchi “giustizia è stata fatta”, un’espressione che lo stesso Bianchi giustifica agli inquirenti con la motivazione che Pierina avrebbe diffamato lui e la sorella apostrofandoli con epiteti come “prostituta e protettore” che avrebbero provocato in lui molta rabbia. Ma il particolare forse più dirimente sul quale lo speciale delle Iene torna più volte durante l’ultima puntata è la testimonianza di Giorgia Saponi, la figlia allora minorenne di Manuela Bianchi che la sera del delitto era in casa con la madre e lo zio Loris.

La ragazza sentita dai magistrati raccontò di essere certa che lo zio Loris si era allontanato da casa alle 22,10 perché aveva guardato l’orario sul particolare orologio da parete che era solita tenere d’occhio quando in famiglia si seguiva l’adunanza dei testimoni di Geova online. Una versione poi ritrattata (anche questa!) ma che se dovesse rivelarsi aderente ai fatti farebbe saltare l’alibi di Loris che stando ai famosi scatti che lo ritraevano sul pavimento a giocare con il cane (che in foto non compare mai) sarebbe uscito dall’abitazione alle 22.50. Pierina fu uccisa alle 22.13 e, come ormai tutti abbiamo appreso, l’esattezza dell’orario della morte è un dato acquisito dall’audio registrato da una telecamera di sorveglianza privata posta nei garage da uno dei condomini. Per questo la deposizione di Giorgia Saponi è uno degli elementi che maggiormente tornano al centro delle ricostruzioni sul delitto di Pierina Paganelli e in particolare la ricostruzione di Gaston Zama ci restituisce una volta per tutte un dubbio che fa vacillare le certezze della Procura sulla colpevolezza di Dassilva e fornisce la chiave di lettura per indagare piste alternative che finora non sono state battute ma potrebbero condurre realmente sulla strada della verità sull’autore dell’omicidio ancora insoluto della povera Pierina.