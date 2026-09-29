“Sono un genitore di mer*a, ho pensato al suicidio, ho tenuto in casa il killer e mi vergogno”. L'interrogatorio di Gianfranco Ferdico fa male e racconta il dolore di un padre

Il filo del discorso di Gianfranco Ferdico agli inquirenti, il 7 settembre 2026, è interrotto da momenti in cui rimpianti ed emozione prevalgono. E nel mezzo della verifica dei fatti, si apre la strada il dolore. Il padre di Marco si è pentito, ha ammesso le sue responsabilità nell’omicidio di Vittorio Boiocchi. Ha dato una mano, seppure nelle intenzioni volesse far desistere il figlio. Una maniera strana di tenerlo lontano dai guai, come notano i pm. Perché Gianfranco si è limitato a dire “siete pazzi” quando Mauro Nepi propone per la prima volta a Marco di “parcheggiare” Boiocchi su mandato di Andrea Beretta? Perché tiene in casa sua Pietro Andrea Simoncini, il killer designato che aveva già dato la propria disponibilità? Sono domande logiche a cui Ferdico padre non sa rispondere: “Sono un coglione”, dice. La verità, stando alle sue parole, è che era “succube” di suo figlio. E lo dice “con vergogna” ai pm e agli ispettori: “Ho un figlio che ha una personalità che è dieci volte la mia. Non lo scoraggio, non sono mai riuscito a fermarlo e non ho avuto il coraggio, la forza... anche quando voi mi dite... oh, in aula mi sono sentito una merda... ‘Ma suo padre non poteva fermarla?’, io avrei dovuto. E non c'è giorno e non c'è notte che non ci pensi a questa cosa che non ho fatto, dico la verità. Sono un padre di merda”. Nel periodo di detenzione, Gianfranco Ferdico ha avuto modo di pensare a tutto ciò che ha passato. Ora ha la consapevolezza di non aver fatto abbastanza per impedire al figlio di diventare l’ideatore di un omicidio che ha rovinato una famiglia: Aurora Simoncini e i due bambini sono sotto la protezione dello stato, vivranno guardandosi le spalle, la loro vita non sarà più la stessa. La consapevolezza di aver contribuito a questo dolore ha persino fatto balenare l’idea a Gianfranco di togliersi la vita. “Dalla vergogna che provo…”.