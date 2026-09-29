Cara Italia (ed Europa), sul prezzo di benzina e diesel non ci state capendo un caz*o: smettetela di rincorrere l'emergenza e fate come la Cina

Non è finita qui. La società di consulenza Kpler ha stimato che nel 2026, sempre in Cina, l'elettrificazione arriverà a spiazzare circa 640 mila barili al giorno di domanda di benzina, mentre camion elettrici e alimentati a gas contribuiranno a ridurre ulteriormente il consumo di diesel. Insomma, Pechino non sta semplicemente cercando di rendere meno caro il petrolio: sta facendo in modo che una parte crescente della propria economia ne abbia meno bisogno. E l'Europa? In Italia Eni ha appena introdotto un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. In Germania il governo ha approvato un taglio temporaneo delle imposte sui carburanti pari a circa 17 centesimi al litro, con un costo complessivo stimato in 2,5 miliardi di euro fino alla fine dell'anno. La Francia, a sua volta, ha ampliato gli aiuti destinati alle categorie più esposte al caro carburanti, portando il totale delle misure di sostegno a 1,4 miliardi. Sono interventi comprensibili sul piano sociale: un aumento improvviso dei carburanti colpisce pendolari, autotrasportatori, imprese e famiglie che non possono semplicemente smettere di usare l'auto. Ma il problema è che queste misure affrontano soprattutto il sintomo. La questione strategica è un'altra: quanto petrolio servirà all'Europa tra cinque o dieci anni e quanto sarà ancora esposta alle crisi geopolitiche che possono interromperne l'afflusso? La Cina, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, ha già costruito una parte della risposta attraverso auto elettriche, camion a batteria, ferrovie e infrastrutture di ricarica.