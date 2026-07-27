Quanto ci costa la guerra nel Golfo Persico? Guardate il prezzo della benzina e stavolta incazzatevi sul serio

Lo scenario, dunque, è articolato e racconta di una realtà concreta in cui l’Italia si trova a muoversi: sul fronte energetico, la dipendenza dall’estero impone di essere sulla difensiva nei periodi di crisi. Giorgia Meloni ha imparato a capirlo negli anni: è salita al governo pochi mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e ha affrontato la tempesta energetica del 2022-2023 contribuendo a disaccoppiare l’Italia dalle forniture russe e spingendo la ricerca di produttori alternativi di gas naturale, ora deve affrontare l’aumento vertiginoso dei carburanti che è per molti cittadini un proxy dell’inflazione che rischia di rosicchiare potere d’acquisto e prospettive future. Il tema è che la coperta è estremamente corta: al Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti, infatti, spetta il compito di capire quante risorse saranno a disposizione di possibili manovre che potrebbero fornire sollievo in un contesto ove tra effetto-Hormuz e esodo agostano si prevede un aumento netto della spesa alla pompa dei cittadini italiani.

Il Codacons stima in +1,9 miliardi di euro, per un totale di 10,8, la spesa a luglio e agosto dei cittadini nel 2026: un dato che va tenuto in considerazione e può portare con sé conseguenze politiche. Al tempo stesso, però, a Via XX Settembre dovranno pesare con cura l’uso di ogni singolo euro: la stagione della Legge di Bilancio si avvicina e le risorse saranno poche, visto il problema del debito pubblico, il mancato raggiungimento del target di un livello di deficit rispetto al Pil inferiore al 3% che non libera risorse per il Paese e la necessità per l’esecutivo di capire come rendere più strutturali misure come il taglio delle tasse al ceto medio che rappresentano una bandiera politica. Sarà, peraltro, l’ultima manovra prima delle prossime elezioni politiche e dunque c’è da aspettarsi che la proposta del Mef sia poi destinata a essere condizionata dalle richieste dei partiti. In assenza di dati ufficiali e statistiche definitive, è difficile giungere a conclusioni, ma è plausibile che a un certo punto il governo possa trovarsi a dover scegliere se il finanziamento del taglio delle accise mobili sia strutturalmente sostenibile senza impattare sulle risorse che saranno a disposizione per la manovra. Sul tema dei carburanti, insomma, la corsa è giocoforza all’inseguimento, anche perché i tempi della percezione sociale del problema sono estremamente più veloci di quelli della politica chiamata a risolverlo in un contesto di grandi vincoli tecnici. Il fatto di aver provveduto al primo taglio delle accise mobili rende il governo sostanzialmente vincolato a doverlo proporre di nuovo dopo la sua scadenza, ma riteniamo abbia avuto ragione, col senno di poi, Davide Tabarelli, responsabile Nomisma Energia, che commentando il primo taglio alle accise ha ricordato come su questo dossier l’incentivo forse avrebbe dovuto essere a consumare meno energia e meno carburanti. In tal senso, avrebbe anche potuto essere posto in essere un piano di gestione dei consumi paragonabile a quello compiuto sul fronte del gas naturale. Dal 2021 al 2025, i consumi di gas sono calati da 76 a 63,2 miliardi di metri cubi, secondo l’analisi di QualEnergia, e unitamente al cambio delle forniture ciò ha contribuito a evitare scenari peggiori. Sui carburanti questo impone una manovra più complessa perché significa incentivare mobilità alternative, spingere sul trasporto ferroviario e locale, promuovere il lavoro a distanza e ottimizzare risorse. Un piano a tutto campo che sulla scorta dell’emergenza è difficile compiere ma che può contribuire a produrre buone abitudini.