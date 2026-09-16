Cosa succede al prezzo della benzina? Gli Houthi infiammano lo Stretto di Bab el-Mandeb e il Mar Rosso, l'Iran lo Stretto di Hormuz: perché adesso sono caz*i amari

Il prezzo del petrolio ha un problema in più, e arriva dallo Yemen. Dopo mesi di guerra tra Stati Uniti e Iran e con lo Stretto di Hormuz fortemente perturbato, l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso rischia di trasformare Bab el-Mandeb in un secondo grande collo di bottiglia per l'energia mondiale. Negli ultimi giorni i miliziani yemeniti hanno conquistato il porto di Mokha e l'isola di Perim, che si trova proprio all'ingresso meridionale del Mar Rosso, mentre le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno cercato di reagire con nuovi attacchi. La posizione di Perim è particolarmente delicata: consente agli Houthi di osservare e potenzialmente minacciare le navi che attraversano lo stretto, collegamento obbligato tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Non significa, almeno per ora, che l'intero Mar Rosso sia stato chiuso. Gli Houthi hanno dichiarato un blocco delle navi saudite già a luglio, precisando invece che il traffico commerciale degli altri Paesi potrebbe continuare. Ma il rischio per gli armatori è aumentato e con esso il cosiddetto premio per il rischio, cioè il costo aggiuntivo richiesto dal mercato per trasportare merci in una zona diventata più pericolosa. In ogni caso, secondo il Time l'escalation ha già contribuito a spingere il petrolio ben sopra i 100 dollari al barile. La questione non riguarda soltanto le navi commerciali. Gli Houthi hanno lanciato missili contro obiettivi in Arabia Saudita e nelle ultime settimane hanno colpito o minacciato infrastrutture energetiche e navigazione saudita.