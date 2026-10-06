Delitto di Garlasco: la valutazione su Stasi (che pubblichiamo integralmente) è “niente” rispetto ai reperti distrutti (senza autorizzazione). Ma non sparate su Arma e RIS di Parma…

Il Comandante Generale dell'Arma, Salvatore Luongo, è dovuto uscire allo scoperto sul Tg1 a parlare di "massima trasparenza", "assoluta fermezza" e risposte necessarie di fronte a eventuali responsabilità individuali. E ha ragione assoluta, perché gli errori degli uomini, anche quelli in divisa, non devono mai e mai potranno far finire in discussione l’istituzione: non sparate sul RIS di Parma.Perché, purtroppo, c’è già chi gli ha sparato da dentro. Il Reparto Investigazioni Scientifiche era e resta una risorsa d'eccellenza, fatta di donne e uomini che lavorano ogni giorno con precisione millimetrica su scenari di crimine complessi. Trasformare il RIS nel capro espiatorio di questa vicenda significa non aver capito come funziona il sistema. E, soprattutto, che al timone di ogni grande nave c’è sempre qualcuno che decide se, come e verso dove navigare.

Il problema non è l'istituzione. Il problema sono le singole condotte, le scorciatoie procedurali, la leggerezza burocratica, la vanagloria. E, forse, il problema è pure chi s’è trovato a far sparire perché, ricordando – visto che c’era – qualcosa di strano relativamente a quel 2007, ha tolto di mezzo nove anni dopo tutto. Chi ha sbagliato, chi ha firmato disposizioni arbitrarie, chi ha tenuto documenti fantasma nei cassetti e buttato via provette senza decreto, ora che sta venendo fuori tutto, ne risponderà personalmente, in ogni sede giudiziaria e disciplinare.La processione verso la Procura della Repubblica di Pavia è già cominciata.