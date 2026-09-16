Chiara Petrolini avrebbe ucciso anche il primo figlio e lo avrebbe sepolto in giardino?

La vicenda dei due neonati ritrovati sepolti nel giardino di una villetta di Traversetolo è uno dei casi di cronaca che maggiormente ha impressionato l’opinione pubblica perché vede al centro una giovane donna che all’epoca dei fatti non aveva compiuto nemmeno vent’anni e aveva deliberatamente scelto di tenere nascoste due gravidanze avvenute a distanza di poco più di un anno per poi disfarsi di entrambi i corpicini dei figli seppellendoli nel terreno dell’abitazione che condivideva con i genitori. Per la morte del secondo neonato venuto alla luce il 7 agosto 2024 la Petrolini è stata condannata in primo grado ad una pena di 24 anni e 3 mesi mentre per la morte del primo bimbo nato il 12 maggio 2023 è stata assolta con la motivazione che lo stato dei resti del piccolo non ha potuto chiarire se fosse nato vivo oppure già morto. Quello che sappiamo di questa ragazza è che i giudici l’hanno ritenuta perfettamente in grado di intendere e di volere nonostante le sue condotte abbiano rivelato comportamenti difficili da comprendere per chiunque tenti di addentrarsi nei meandri della mente umana. Chiara era riuscita nel suo intento di tenere nascosta alla madre, al padre, al fidanzato e a chiunque la conoscesse non una ma ben due gravidanze e davvero non si comprende come le persone che le erano vicine non abbiano mai notato cambiamenti nel suo fisico e nel suo modo di comportarsi. Durante il periodo in cui era in stato interessante faceva costanti ricerche su internet su come procurarsi un aborto al sesto mese di gravidanza, faceva uso di alcool e droghe, continuava a condurre una vita pressochè normale lavorando come baby sitter e frequentando la solita combriccola di amici. Amici che spesso invitava a casa dove, anche dopo il primo parto e la sepoltura del bimbo, ha continuato ad organizzare feste in giardino e grigliate su quella stessa porzione di prato dove aveva scavato una buca tanto profonda da far ipotizzare una premeditazione. Una capacità di mentire e di manipolare i familiari e le persone che aveva intorno che farebbero supporre un disturbo della personalità di un soggetto ritenuto comunque lucido e determinato nel suo disegno di portare a termine le gravidanze e poi disfarsi dei suoi bimbi come fossero oggetti ingombranti che erano di intralcio alla realizzazione dei suoi progetti. Uno degli elementi più inquietanti è proprio il fatto che Chiara un paio di giorni dopo aver partorito, ucciso e sepolto in giardino il secondo bimbo sia partita per New York con i genitori per trascorrere una vacanza spensierata senza far trapelare assolutamente nulla dell’orrore che si era consumato nelle ore precedenti e probabilmente senza immaginare che il cane di casa avrebbe fiutato la presenza del corpicino e avrebbe iniziato a scavare portando alla macabra scoperta.