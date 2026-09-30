Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio nella camera ardente è l'immagine perfetta della cultura in Italia: amen e toccatina

Aveva già raccontato tutto Umberto Eco ne Il pendolo di Foucault, descrivendo la Manuzio, casa editrice per APS, Autori a Proprie Spese, che non solo pubblicava autori che garantissero l’acquisto di un numero di copie in maniera da avere ampio margine di guadagno (è l’autore, di solito, a comprarle, per darle a parenti, amici e soprattutto clienti, che restano a bocca aperta – restano a bocca aperta?), ma organizzava serate, premi, proclamazioni dove gli invitati erano altri autori a proprie spese. Oggi queste attività sono molto conosciute nel mondo delle imprese e hanno nomi come Vanity Award (servono alle persone o alle imprese per farsi pubblicità attraverso il premio, il luogo ardente e il comunicato stampa); Credibility Marketing (costruire autorevolezza agli occhi del pubblico, fesso chi ci credibility); Ego Stroking Marketing: pratica commerciale che sfrutta l’ego della persona che vuole sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire (noios vulevam savuar). Wanna Marchi ha scritto un libro dal titolo: “La verità è che io cucino così” (non avendolo letto non si sa se è un libro di ricette – oggi si porta molto lo chef – o le strategie per cucinarsi i clienti) e Stefania Nobile per il libro “Vendere… cara la pelle” (sì, con i tre puntini nel titolo, e no, non facciamo battute sullo scioglipancia). Nella camera ardente di intelletto si è presentato il consigliere comunale Dario Nanni, eletto con Azione di Calenda, poi passato al Gruppo Misto e infine saltato in maggioranza con Gualtieri. Fanno sapere che il consigliere ha partecipato solo a titolo personale. Però poi dice che uno si butta a destra.