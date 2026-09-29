La prima intervista esclusiva di Maria Lavitola, la sorella di Valter: “Ecco perché ho querelato Saviano. Valter non è in sé, sta coprendo qualcuno? Non lo sapremo mai”

Maria, perché hai deciso di rilasciare un'intervista?

Valter Lavitola è mio fratello, al quale voglio bene ancora e sempre. Ma sono qui per ridare le giuste dimensioni a questo cognome. Perché Lavitola è Valter Lavitola, ma non è tutti i Lavitola, e le onde d’urto malsane sono arrivate fino a tutti noi. C’è però chi non può più difendersi ed è stato, ancora una volta, attaccato in maniera gravissima, dal mio punto di vista: mio padre, il professor Giuseppe Lavitola. Attaccato da alcuni articoli e, in particolare, da Roberto Saviano, al quale ho fatto preparare una querela che consegnerò oggi stesso.

Perché hai querelato Roberto Saviano?

Ho querelato Roberto Saviano perché nei suoi video, in due in particolare, parla di uno “schema”: lo “schema Lavitola”. Uno schema che, parole testuali di Saviano, avrebbe imparato a casa, dal padre. Cioè uno schema che lui lascia intendere criminale.

Ricordiamo che tuo padre era un famosissimo neuropsichiatra napoletano, che certificava la pazzia di alcuni, anche famosi, criminali.

Innanzitutto credo che Roberto Saviano si debba informare prima di parlare. Papà fu nominato dal Tribunale di Napoli e da quello di Montelupo Fiorentino come perito del Tribunale per alcuni esponenti della malavita camorristica napoletana, tra cui Raffaele Cutolo. Dopodiché sì, divenne il perito di fiducia della famiglia Cutolo, ma solo in seguito. E papà non è mai stato raggiunto, neanche di striscio, da un avviso di garanzia. Mai sfiorato, neanche di striscio. Lui era neuropsichiatra, era medico, quindi legato al giuramento di Ippocrate. Molti venivano mandati da lui a farsi visitare nel suo studio. Lui avvisava la persona che aveva di fronte e diceva: “Io ti visito perché è mio dovere, ma poi scendo, chiamo i carabinieri e comunico che sei venuto, perché ho l’obbligo di denunciare”.

Com'era tuo padre con Valter, lui era l'unico maschio?

Sì, sicuramente era l’orgoglio, il figlio maschio di mio padre. Lui era la continuazione del cognome per papà, che era il capostipite della sua famiglia: undici fratelli e altrettanti nipoti. Quindi c’era questa volontà di continuità del cognome. Ed era viziato: papà aveva la possibilità economica, appartenevamo a una classe sociale che doveva “dimostrare” qualcosa, anche se papà, in fondo, non era il tipo che voleva ostentare.

Tuo padre è morto nel 1994, non ha fatto in tempo a vedere i guai creati da Valter negli anni successivi. Se li avesse visti, come avrebbe reagito?

Cosa ti dice il cervello, come ti è venuto in mente, a che ti serve tutto ciò?. Perché questa penso sia una domanda che ci facciamo tutti. Qual è lo scopo? A che ti serve, se non ne hai bisogno...

Tu da quanto tempo non senti più tuo fratello Valter? Perché vi siete allontanati?

Sono anni. Ci siamo solo incrociati al funerale di un parente. Pochi giorni prima del suo arresto, non sapendo nulla, gli avevo mandato un messaggio per comunicargli che la figlia di una nostra sorella stava morendo. Questi erano i nostri rapporti. Se vedessi i suoi due figli piccoli, non saprei nemmeno chi sono. Giuseppe forse sì, perché l’ho visto da piccolo. Non abbiamo nemmeno litigato: è sceso il silenzio, che forse è la cosa peggiore. Dopo la prima inchiesta, nella quale io fui ascoltata dai magistrati, feci determinate affermazioni.

Quali affermazioni?

Quando i PM mi ascoltarono per la questione del ricatto a Berlusconi, fu trovata una lettera in un computer, se non ricordo male di Pintabona, e io dovetti dire: “Sì, lo so”. Probabilmente non avrei saputo comportarmi diversamente, perché sono fatta così. E lui allora mi disse: “Mi hai tradito, basta”. Non nego di aver cercato di parlargli o di avere contatti. Lui non mi ha mai detto di no esplicitamente, ma all’epoca disse che l’avevo tradito, punto, fine.

Voi eravate molto legati, avete solo undici mesi di differenza.

Sì, undici mesi. Lui però ha passato gran parte della sua vita a Roma, io a Napoli, e aveva uno stile di vita completamente diverso dal mio. Io ero la figlia femmina, la piccola, con regole molto ferree da seguire; lui no, lui era il maschio, poteva uscire fino a tardi. Poi lui, a diciotto anni, tra la campagna elettorale e la politica, fece la prima esperienza in Basilicata e poi andò a Roma, perché secondo papà Roma era il centro politico, il posto giusto per conoscere gente e inserirsi in quell’ambiente. Abbiamo sempre avuto due vite separate; non avevamo grandi rapporti, ma sapevamo che c’eravamo l’uno per l’altra.

Tuo fratello ha cercato di portare dentro la tua vita nomi come Sergio De Gregorio. Tu hai lavorato con De Gregorio nel 2003.

Sì, e Saviano non manca di ricordarlo, dice che io appartenevo alla "scuderia" di De Gregorio. Io innanzitutto non mi sento un cavallo, vorrei ricordarglielo, e poi non vedo quale sarebbe il reato: sicuramente mi affascinava il mondo del giornalismo e all’epoca mi serviva lavorare, avevo due figli piccoli. Qual è il problema? Cosa vuole insinuare Saviano? Come fa sempre anche nelle altre affermazioni: allude, e così alimenta nell’opinione pubblica la presentazione di figure oscure.

Nel 2011 la Finanza entra a casa tua. Natalia Potenza, l’ultima compagna di Valter, ha sostenuto che ti fossi intestata società che in realtà erano sue. È così?

Nel 2011 avevo le procure di alcune società di Valter, quindi ero chiaramente nell’occhio del ciclone. Una mattina la Finanza venne a casa alle cinque del mattino, fece la perquisizione, sequestrò computer, cellulare, e mi portarono in interrogatorio davanti a Woodcock e Piscitelli. Ma non mi sono mai intestata nulla: è tutto agli atti, possono controllare tranquillamente. Avevo delle procure firmate da Valter per gestire e tutelare le sue attività. Nello specifico, la signora Potenza indica la casa di Positano, che è stata confiscata. Se mi fossi intestata qualcosa, in questo momento forse non dovrei cercare lavoro in un liceo paritario.

In passato è stato riportato che tuo fratello avesse rapporti con la massoneria e con la 'ndrangheta. È così?

Assolutamente no, non ho mai affermato che mio fratello avesse rapporti con la 'ndrangheta. Con la massoneria l’aveva detto lui stesso: a diciotto anni si è iscritto alla loggia “Aretè”, quando si è trasferito all'Hotel Plaza a Roma. Nel 2011 quello che io sapevo era che Valter era il direttore de L'Avanti!, che aveva conoscenze con Berlusconi e prima ancora con Craxi. Di tutto il resto dei suoi affari non ne sapevo nulla. Delle procure l'ho saputo solo nel 2011 tramite il suo avvocato, sono andata da lui a chiedere spiegazioni perché prima non ne ero a conoscenza.