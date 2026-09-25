Cosa significa davvero l'audio di Lavitola mandato in onda dal TG1? La “meu amor” Sirlene, le schema da tenere segreto e la pista brasiliana

L'impressione, o forse ormai la certezza, è che la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci abbia scoperchiato un vaso di Pandora che Valter Lavitola aveva tutto l'interesse a tenere ben nascosto. Con le due auto parcheggiate fuori dalla villetta di Torvajanica, sono esplosi nomi, conti, società su società dentro società, un vero e proprio groviglio in cui la magistratura starebbe guardando a fondo. Una matassa che, a quanto pare, Valter Lavitola voleva tenere nascosta ai suoi stessi uomini di fiducia: il suo “figlioccio” Gomes, il socio Chimutengo, il figlio Giuseppe. È la rivelazione di un audio inedito, reso pubblico ieri dal TG1 nel servizio di Martino Villosio.
Siamo ad agosto di un anno fa e Natalia Potenza, l'allora compagna di Valter Lavitola, scopre una lettera per il Brasile, destinata a Sirlene de Souza Lima Mosueto. Natalia si ingelosisce, ma Valter si giustifica, Sirlene deve tenersela buona: “Quella persona si è occupata dell'amministrazione e dei rapporti con questi di urban vision. Sapeva dei conti che giravano e che io non voglio che sappiano Gomes, Ben, Giuseppe, tutti quanti. L'uno non deve sapere degli altri. Ivan, Chris, semplicemente se questa mi voleva fare una cattiveria girava a tutti quanti tutti i conti di tutto quanto. M'avrebbe messo in un guaio grosso”. Ma cosa significa davvero questo audio?
Prima di rispondere alla domanda dobbiamo partire da un'altra: chi è Sirlene? Noi ve lo abbiamo rivelato in esclusiva per la prima volta. Brasiliana, è un'altra amante di Valter Lavitola, probabilmente conosciuta durante i suoi trascorsi sudamericani. Ma non è semplicemente una delle tante “meu amor” di Valterino, Sirlene è anche parte dei suoi affari. Lei risulta infatti prima come segretaria di Future Awaits Holdings dal 16 aprile 2025, poi, in un altro documento datato 2026, il suo ruolo risulta cambiato: addirittura direttrice della società insieme a Ben Chimutengo. Sirlene si sarebbe addirittura recata in Zimbabwe con Lavitola nel marzo del 2025 e compare nelle intercettazioni riguardanti la bomba. Lavitola, al telefono con un suo uomo brasiliano, si dice preoccupato per la sua situazione laggiù: “Non ho la certezza su cosa fare. Perché ora ci sarà il problema per te là, di Sirlene, del negozio, della casa, della pescheria. E se mi arrestano, che faremo? Bisogna vedere come fare. L'ipotesi potrebbe essere quella di vendere la pescheria e con quei soldi provare a risollevare il negozio”.
Insomma, non è una semplice amante, anzi, Sirlene sembrerebbe essere la vera e propria fiduciaria di Lavitola fra Africa e Brasile, l'estrema custode di tutti i suoi segreti. E non è un caso che, se volesse, potrebbe fargli un grosso danno.
Lavitola dice che si sarebbe “occupata dell'amministrazione e dei rapporti con questi di Urban Vision”. Si riferisce a Fabio Mazzoni e Gianluca De Marchi, Presidente e Ceo di Urban Vision ma soprattutto amministratori di Neutralia, società che aveva investito nel progetto del carbon credit proprio insieme a Lavitola. Ma di cosa si occupava Sirlene con loro? E soprattutto, quali sono i famosi “conti che giravano”? Quelli che Lavitola voleva non far conoscere a “Gomes, Ben, Giuseppe”.
Emerge in questa parte un altro dettaglio importante, uno “schema Lavitola”, nascosto agli stessi ingranaggi. “L'uno non deve sapere degli altri”, una struttura operativa a compartimenti stagni, ognuno deve conoscere solo alcuni pezzi del mosaico, così, se cade non rompe tutto. Per la prima volta addirittura lo stesso Gomes Tavares, fino ad oggi descritto come una sorta di ombra di Lavitola, sembra in un qualche misura circuito, tenuto all'oscuro di qualcosa.
Poi il faccendiere nomina altre due persone: “Ivan, Chri”. Chi sono? Ivan, è Ivan Alves de Bonela, professione: “macumbeiro”. È un altro “uomo” di Lavitola in Brasile, proprio lui colui con il quale il faccendiere confidava le sue preoccupazioni su Sirlene. Secondo Il Fatto Quotidiano, dei fondi sarebbero transitati da Neutralia srl al conto della Ostras Tour, azienda legata a lui che sembrerebbe occuparsi di tour e viaggi. E sempre di viaggi parla l'azienda che lo lega a sua volta a Sirlene, l'Emporium BR Câmbio e Turismo, agenzia di cambio valuta a Cabo Frio.
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Valter il Sudamericano, parte 2. Spunta un'altra Future Awaits di Lavitola anche in Brasile, un argentino che collega gli affari passati e quelli in Africa e una nuova “meu amor”
“Chris” invece è un'assoluta new entry fra le conoscenze brasiliane di Lavitola, ma secondo le informazioni a nostra disposizione potrebbe essere un avvocato brasiliano.
L'impressione è che in Brasile si nasconda ancora molto altro. In terra carioca c'è anche un'altra Future Awaits, riconducibile a Lavitola e gestita da altri due personaggi interessanti. Il primo è Vinicius Magalhães de Azevedo Rosa, probabilmente parente di Thomas Ferreira de Azevedo Rosa, commercialista a cui Chimutengo ha conferito tramite una procura la facoltà di rappresentare Afro Carbon Solutions, la società diretta dallo stesso Chimutengo e da Fabio Mazzoni, davanti a persone fisiche, giuridiche, enti governativi e istituzioni private in Brasile, per tutti gli atti necessari all'acquisto di quote della società brasiliana Future Awaits Brasil Ltda.
L'altro uomo è Maximo Pablo Lusardi, l'uomo che collega passato e presente, legato a Future Awaits ma anche ai precedenti panamensi di Lavitola. Lusardi, argentino, era infatti amministratore e socio di minoranza anche della SIE Costruzione Generali Construções Modulares Ltda, consociata con la SIE Spa italiana, attraverso cui Angelo Capriotti, imprenditore italiano, bonificò nel 2011 530mila dollari per comprare la casa che Lavitola possedeva vicino ad Armação de Búzios, secondo i magistrati una tangente mascherata per assicurarsi l'appalto di cinque carceri modulari a Panama, progetto mai realizzato.
E chissà quanti altri nomi, società, affari e rapporti ci sono ancora da scoprire. Tutte cose che Lavitola voleva tenere ben nascoste e separate. Be', perché? Dopo la pista africana, che ha rivelato lo schema societario e il business del carbon credit, si apre il fronte brasiliano. Un territorio inesplorato dai giornali e della procura fino ad oggi, ma che potrebbe rivelarsi la vera cassaforte del patron del Cefalù.