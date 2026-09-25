Cosa significa davvero l'audio di Lavitola mandato in onda dal TG1? La “meu amor” Sirlene, le schema da tenere segreto e la pista brasiliana

L'impressione, o forse ormai la certezza, è che la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci abbia scoperchiato un vaso di Pandora che Valter Lavitola aveva tutto l'interesse a tenere ben nascosto. Con le due auto parcheggiate fuori dalla villetta di Torvajanica, sono esplosi nomi, conti, società su società dentro società, un vero e proprio groviglio in cui la magistratura starebbe guardando a fondo. Una matassa che, a quanto pare, Valter Lavitola voleva tenere nascosta ai suoi stessi uomini di fiducia: il suo “figlioccio” Gomes, il socio Chimutengo, il figlio Giuseppe. È la rivelazione di un audio inedito, reso pubblico ieri dal TG1 nel servizio di Martino Villosio.

Siamo ad agosto di un anno fa e Natalia Potenza, l'allora compagna di Valter Lavitola, scopre una lettera per il Brasile, destinata a Sirlene de Souza Lima Mosueto. Natalia si ingelosisce, ma Valter si giustifica, Sirlene deve tenersela buona: “Quella persona si è occupata dell'amministrazione e dei rapporti con questi di urban vision. Sapeva dei conti che giravano e che io non voglio che sappiano Gomes, Ben, Giuseppe, tutti quanti. L'uno non deve sapere degli altri. Ivan, Chris, semplicemente se questa mi voleva fare una cattiveria girava a tutti quanti tutti i conti di tutto quanto. M'avrebbe messo in un guaio grosso”. Ma cosa significa davvero questo audio?