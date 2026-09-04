Valter il Sudamericano, parte 2. Spunta un'altra Future Awaits di Lavitola anche in Brasile, un argentino che collega gli affari passati e quelli in Africa e una nuova “meu amor”

Africa e Sudamerica, sono le due patrie adottive di Valter Lavitola. Li ha eletti a luoghi di vita, di relazioni, in certi casi di latitanza e soprattutto di affari. Vi abbiamo raccontato degli affari africani del patron del Cefalù, abbiamo rivelato per primi il nome della sua società Future Awaits, abbiamo intervistato il suo socio Chimutengo, abbiamo svelato la rete societaria a lui collegata e i suoi rapporti con i vertici del colosso italiano Urban Vision. Nella prima parte di questo articolo vi abbiamo anche raccontato di Valterino il Sudamericano degli anni in Brasile, della pescheria, dell’amicizia con l'ex presidente Lula (“un vero amico”, scriveva a Berlusconi), la holding di New York e le società satellite tra Roma e Rio. E poi Panama: la tangente mascherata da consulenza, le carceri modulari mai costruite, la casa vicino ad Armacao de Buzios, che in questa storia tornerà. Le mille società e gli altrettanti nomi, che poi però alla fine tornano sempre lì.
Ma la verità è che Future Awaits, il carbon credit, non si ferma in Africa, ma attraversa l'Atlantico e ritorna al passato, al Brasile, dove si apre un altro mondo. La notizia infatti è che, secondo i documenti in nostro possesso, c'è una Future Awaits anche in terra carioca. Stesso nome, stesse finalità, e anche se i soci non sono gli stessi, c'entrano comunque con il solito giro che orbita, da trent'anni, attorno a Lavitola. C'è un uomo in particolare che collega passato e presente, Panama, Brasile, Africa, carbon credit. E c’è anche un’altra “meu amor” di Valterino. Ma andiamo con ordine.
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Meu amor
Il 10 agosto, nell'ordinanza di custodia cautelare che porta a Rebibbia Valter Lavitola, la Procura per la prima volta parla, in senso lato, di Brasile. Viene riportata una conversazione, datata 5 luglio, in cui Lavitola si rivolge ad una donna in portoghese, chiamandola “meu amor”. La soluzione all'enigma arriva da Libero qualche settimane dopo, la donna è Adriana Linhares de Lucena, 44 anni, brasiliana, di mestiere estetista e “fidanzata” (dice) di Lavitola. Ma noi, un link con il Brasile, ce lo avevamo già. Ce ne aveva parlato Ben Chimutengo, il socio di Lavitola in Zimbabwe, il proconsole del suo impero africano del carbon credit dicendo: “Verso luglio 2023, mi disse di avere investitori interessati al carbonio, citando una società brasiliana, Petrobras, vicina a Lula che voleva acquistare grandi quantità di crediti. Gli dissi che, se volevano investire, non c'era problema”. E poi: “Il denaro arrivava tramite Urban Vision su Afrocarbon e poi, su istruzioni di Lavitola, lo giravo in tre direzioni: in parte in Camerun, in parte in Brasile e in parte sul nostro conto in Sudafrica, di cui lui era l'unico amministratore”. Ma in Brasile dove? La risposta arriva da un documento fin'ora inedito.
Future Awaits Brasil
Siamo entrati in possesso di un “power of attorney”, una procura, firmata da Ben Chimutengo in quanto rappresentante di Afro Carbon Solutions (società collegata a Lavitola in Sudafrica e avente come direttori lo stesso Chimutengo e il Presidente di Urban Vision Fabio Mazzoni), che conferisce a Thomas Ferreira de Azevedo Rosa, cittadino brasiliano, il potere di: rappresentare Afro Carbon Solutions davanti a persone fisiche, giuridiche, enti governativi e istituzioni private in Brasile, per tutti gli atti necessari all'acquisto di quote della società brasiliana Future Awaits Brasil Ltda, rappresentata dal suo partner Vinicius Magalhães de Azevedo Rosa. La procura conferisce inoltre il potere di aprire e gestire conti bancari in qualsiasi banca del Brasile a nome di Afro Carbon Solutions Pty Limited, effettuare transazioni finanziarie, depositi, prelievi e altri atti necessari alla gestione finanziaria nel paese e agire per conto del concedente in ogni altro atto relativo alla transazione sopra menzionata. Il documento è firmato l'11 dicembre del 2024 e autenticato dalla polizia sudafricana il 9 gennaio del 2025.
Thomas Ferreira de Azevedo Rosa, quando chiediamo a Chimutengo di lui risponde con parole semplici ma che rendono l'idea: “Is like Gomes”. È come Gomes, un fedelissimo di Lavitola, un “figlioccio”. Thomas e Vinicius, l'effettivo socio di Future Awaits Brasile, condividono lo stesso cognome, de Azevedo Rosa, lasciando pensare con ogni probabilità che siano parenti stretti. Lo condividono anche con un altro soggetto legato a questa storia, Francisco Antonio de Azevedo Rosa, amministratore di Francisco Rosa Serviços Contábeis, studio di commercialisti attivo da oltre cinquant'anni nella Região dos Lagos, con sede in Rua Professor Miguel Couto 243 a Cabo Frio. Lo stesso indirizzo indicato da Thomas come propria residenza nella procura, e la mail di Francisco compare come indirizzo email ufficiale nel comprovante della Receita Federal di Future Awaits Brasil Ltda.
Il documento ci da altre importanti informazioni, nell'oggetto sociale, fra le varie attività, cita: “Conservação de florestas nativas” (Conservazione di foreste native) e “Atividades de apoio à produção florestal” (Attività di supporto alla produzione forestale). Ricordiamo a proposito che uno dei metodi per emettere i crediti di carbonio è proprio dimostrare che una foresta viene preservata attivamente, evitendo il disboscamento.
Ma non solo, il comprovante della Receita, che è una sorta di visura camerale brasiliana, ci rivela anche l'identità dell'altro amministratore di FA Brasil, ed è un nome che nella storia precedente di Lavitola ci è già entrato: Maximo Pablo Lusardi.
Un argentino a Cabo Frio
Lusardi, argentino di 44 anni, amministratore di Future Awaits Brasile è amministratore e socio di minoranza anche di un'altra società. Un nome che per chi ha seguito la storia dalla prima parte non sarà nuovo: la SIE Costruzione Generali Construções Modulares Ltda. La SIE brasiliana è la consociata di quella SIE Spa italiana, attraverso cui Angelo Capriotti, imprenditore italiano, bonificò nel 2011 530mila dollari per comprare la casa che Lavitola possedeva vicino ad Armação de Búzios, secondo i magistrati una tangente mascherata per assicurarsi l'appalto di cinque carceri modulari a Panama, progetto mai realizzato. Lavitola nell'occasione venne accusato di aver fatto da mediatore per un giro di tangenti al governo panamense per l'appalto da 176 milioni di dollari. Dalle indagini è emerso tra l'altro che Capriotti diede lavoro alla moglie di Gianpaolo Tarantini, Nicla De Venuto, coinvolto insieme a Lavitola nella tentata estorsione a Berlusconi. Ora Capriotti figura ancora, come azionista di maggioranza e amministratore, dentro SIE insieme proprio a Maximo Pablo Lusardi. È lui, l’argentino a Cabo Frio, l’uomo dei due mondi, il passato e il futuro di Valter Lavitola, il collegamento. Mette insieme Panama, Capriotti, Tarantini e il carbon credit, Future Awaits, l’Africa, tutto passando per il solito Valterino.
Un'altra “meu amor”?
Ma non sono gli unici brasiliani legati a Lavitola. Del resto la musica continua e la samba va avanti a passi serrati, società dopo società. C'è un'altra brasiliana infatti, in un'altra Future Awaits. È l'azienda “madre”, la holding dello Zimbabwe, e lei si chiama Sirlene de Souza Lima Monsueto, brasiliana, compare nei documenti come segretaria della holding, nominata il 16 aprile 2025, lo stesso giorno in cui Lavitola si dimette da direttore. Secondo le informazioni in nostro possesso sarebbe una collaboratrice di Lavitola, a lui molto vicina. Compare a un certo punto anche in una conversazione attraverso sistemi di comunicazione criptati ma captata attraverso le microspie: “Dobbiamo anche pensare, in questo caso, di valutare realmente l'opzione di vendere la pescheria, dipende, non lo so, non sono lucido in questo momento”. E poi: “Non ho la certezza su cosa fare. Perché ora ci sarà il problema per te là, di Cirlene, del negozio, della casa, della pescheria. E se mi arrestano, che faremo? Bisogna vedere come fare. L'ipotesi potrebbe essere quella di vendere la pescheria e con quei soldi provare a risollevare il negozio”. Sirlene, all'udito Cirlene e perciò trascritta così agli atti. Si parla di una pescheria e di un negozio. La pescheria di Lavitola in Brasile, per quanto ne sappiamo, sarebbe la Bluefish Lagos, l'unica in cui ancora figura come socio e amministratore. Per quanto riguarda il negozio invece dobbiamo andare a scavare nel profilo di Sirlene e in quello del misterioso interlocutore di Lavitola.
Ivan “il macumbeiro”
A rispondere al telefono, dall'altra parte, c'è Ivan Alves Bonela. Il Fatto Quotidiano lo chiama “o macumbeiro”, secondo quanto documentato dagli inquirenti infatti, dopo la perquisizione di luglio nella casa di Lavitola, sarebbe stato proprio lui a commissionare un incantesimo per proteggerlo dalle indagini. Bonela è un altro dei tanti factotum che gravitano attorno a Lavitola. E dei documenti bancari secondo Il Fatto mostrerebbero dei fondi transitati da Neutralia srl al conto della Ostras Tour, azienda legata a lui che sembrerebbe occuparsi di tour e viaggi. E sempre di viaggi parla l'azienda che lo lega a Sirlene, e che potrebbe essere il “negozio”. È l'Emporium BR Câmbio e Turismo, agenzia di cambio valuta a Cabo Frio, che dalle recensioni su Google sembra avere un “cambio vantaggiosissimo” e che si occupa anche di viaggi. L'Emporium avrebbe avuto come soci iniziali proprio Sirlene e un certo Fabio Gomes de Castro, mentre ora a comparire come unico amministratore, secondo l'ultimo comprovante ufficiale della Receita Federal, è proprio Ivan.
È la solita storia di società e nomi che rimbalzano fra di loro, in mezzo c'è Valter Lavitola e le preoccupazioni prima di essere arrestato, “la pescheria e il negozio”, chissà che fine hanno fatto adesso. È un altro dei misteri che si aggiungono a questa storia, insieme ai tanti nomi misteriosi, ai soldi fantasma e a quell'ombra del carbon credit che continua ad incombere.
Al lavoro di ricerca per questo articolo ha contribuito IFM