Valter il Sudamericano, parte 2. Spunta un'altra Future Awaits di Lavitola anche in Brasile, un argentino che collega gli affari passati e quelli in Africa e una nuova “meu amor”

Africa e Sudamerica, sono le due patrie adottive di Valter Lavitola. Li ha eletti a luoghi di vita, di relazioni, in certi casi di latitanza e soprattutto di affari. Vi abbiamo raccontato degli affari africani del patron del Cefalù, abbiamo rivelato per primi il nome della sua società Future Awaits, abbiamo intervistato il suo socio Chimutengo, abbiamo svelato la rete societaria a lui collegata e i suoi rapporti con i vertici del colosso italiano Urban Vision. Nella prima parte di questo articolo vi abbiamo anche raccontato di Valterino il Sudamericano degli anni in Brasile, della pescheria, dell’amicizia con l'ex presidente Lula (“un vero amico”, scriveva a Berlusconi), la holding di New York e le società satellite tra Roma e Rio. E poi Panama: la tangente mascherata da consulenza, le carceri modulari mai costruite, la casa vicino ad Armacao de Buzios, che in questa storia tornerà. Le mille società e gli altrettanti nomi, che poi però alla fine tornano sempre lì.

Ma la verità è che Future Awaits, il carbon credit, non si ferma in Africa, ma attraversa l'Atlantico e ritorna al passato, al Brasile, dove si apre un altro mondo. La notizia infatti è che, secondo i documenti in nostro possesso, c'è una Future Awaits anche in terra carioca. Stesso nome, stesse finalità, e anche se i soci non sono gli stessi, c'entrano comunque con il solito giro che orbita, da trent'anni, attorno a Lavitola. C'è un uomo in particolare che collega passato e presente, Panama, Brasile, Africa, carbon credit. E c’è anche un’altra “meu amor” di Valterino. Ma andiamo con ordine.