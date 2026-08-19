Lavitola ha sborsato 9mila dollari (della sua società Future Awaits) per cacciare leoni in Africa. I documenti della passione di Valterino per i safari

Certo, bene precisare, in Zimbabwe è tutto perfettamente legale, anzi fortemente regolamentato e in un certo senso “incentivato”. Se in Italia i bianchetti, quei pesciolini presenti sul menù del Cefalù, sono in realtà illegali da pescare, vendere e persino tenere in un frigorifero. In Zimbabwe preferiscono un leone morto per il divertimento di un ricco turista pagante piuttosto che per mano del primo bracconiere che passa. Elefante, leone e leopardo non compaiono nemmeno nella lista degli “specially protected animals” del regolamento SI 71/2020, visto che, in Zimbabwe, ce ne sono in abbondanza (lo Zimbabwe ospita una delle popolazioni di elefanti più ampie al mondo, stimata in oltre 80.000-100.000 esemplari, ben al di sopra della capacità di carico sostenibile di alcune aree). Ed è tutto perfettamente legale anche in virtù della fitta documentazione burocratica, autorizzazioni, permessi, avvertenze.

Poi, dai leoni, è passato al carbon credit, e viceversa, visto che secondo Chimutengo: “Lavitola mi aveva chiesto di pagare, con fondi della società, il proprio safari di caccia personale, circa 9.300 dollari. Gli feci notare che quei fondi erano destinati ai progetti sul carbonio, non a spese personali. Mi rispose che un medico in Italia gli aveva dato pochi mesi di vita e che voleva andare a caccia per “vivere più a lungo”, cosa che mi è parsa poco credibile, trattandosi comunque di un uso improprio di fondi societari”. Insomma, dalle politiche green alle verdi colline dello Zimbabwe, fra antilopi e giaguari, a Valterino l'Africa doveva piacere proprio tanto...