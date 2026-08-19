A che gioco sta giocando Sigfrido Ranucci? Dal presunto “Nel mio telefono ho le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione…” al “se il problema è la mia amicizia con Lavitola, guardiamo quelle degli altri in Rai”

È in questa luce che mi sembra di poter interpretare le ultime dichiarazioni, presunte e reali, di Sigfrido Ranucci. A partire da quella riportata da Carmelo Caruso sul Foglio, senza grande dovizia di particolari: “Se mi tolgono la conduzione, allora ci divertiamo […] nel mio telefono ho le chat di tutti”. Dichiarazioni che hanno fatto scattare la magistrata dellaCorte d’Appello di Roma Clementina Forleo: “In un Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni”. E per finire con quella sul palco a Lavarone (Trentino) per la presentazione del suo libro: “Se il problema sono io e la mia amicizia con Lavitola, allora bisogna andare a vedere tutte le amicizie in Rai. Ci sono amicizie in Rai con Ciavardini, che è uno stragista. […] Allora perché non si chiede l’amicizia di tutti?”

Ferrara firma un editoriale sul Foglio con una biro che invece dell’inchiostro aveva dentro la soda caustica: “Un troglodita che si recensisce da sé e si dà del capolavoro sotto falso nome, che si fa sondare, si crede leader, molla un amico fraterno in carcere a Ferragosto e si tiene stretta la reputazione di vittima del sistema, della censura, quando è un protetto di Telemeloni e dei suoi funzionari, incapaci perfino di mandarlo a quel paese con le sue chat.” Ma perché, a volergli dar ragione, Ranucci è un “protetto” della rete pubblica, al punto che si pensa di sostituirlo alla conduzione di Report senza cacciarlo dalla Rai? Forse perché conosce le regole del gioco e sa giocare benissimo, meglio di tanti altri. Forse proprio come il cattivo di Sherlock Holmes. O come Mino Pecorelli (ma a lui, l’attentato, lo fecero davvero, non per scherzo).