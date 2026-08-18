Ora sapevano tutti? Su Open Alessandro D’Amato racconta la sua storia con con “Valterino” Lavitola e il piano per un “partito di Ranucci”, ma scatta la sindrome del “non ricordo” proprio sui dettagli più importanti

Tutto inizia all’alba (07:26) di venerdì 14 agosto quando Alessandro D’Amato sente l’impellente necessità di pubblicare un articolo sul sito di Open dal titolo roboante: ESCLUSIVO -Ranucci, il partito, i Dem Usa: così parlava Lavitola dopo l’attentato-La testimonianza. L’articolo, come si può notare, è scritto in una forma involuta e abbastanza confusa e occorre quindi prestare parecchia attenzione per decifrarlo. D’Amato rievoca il 20 ottobre 2025. Quattro giorni dopo l’attentato a Ranucci. Lo chiama familiarmente “Valterino”, ma anche “Ciociò”, come lo chiamavano da bambino, rivelando una insospettata familiarità con l’imprenditore. D’Amato dice di essere a conoscenza “della sua frequentazione con Ranucci” e di frequentare, a sua volta, il “Cefalù Bistrò” di Roma dove andava spesso anche il conduttore di Report. Lavitola parla a D’Amato di un “sondaggio americano” che riguardava le figure non politiche più popolari in Italia. Per farla breve Lavitola chiede a D’Amato di creare “una rete di contatti…una mailing list tra persone e associazioni che organizzavano gli happening. Per un utilizzo futuro non specificato ma piuttosto fumoso”. Però D’Amato è uomo di mondo e immagina che tutto questo sia fatto in vista di un progetto e lo scrive pure. Prende forma un “partito di Ranucci”.

“Quello che si legge nelle intercettazioni dell’ordinanza è quello che più o meno mi ha raccontato Valter all’epoca”, scrive D’Amato come per dire che lui è a conoscenza solo delle cose riportate nell’ordinanza, nulla di più e che quindi non ha avuto altri ruoli. D’Amato poi fa una terribile scoperta e cioè che dietro al progetto c’erano “ambienti del Partito Democratico Americano”. D’Amato si incuriosisce e vuole sapere di più ma Lavitola si irrigidisce e “decide di rimanere in silenzio”. Il giornalista chiama questo assai ambiguamente “Il silenzio degli ‘innocenti’” (richiamandosi al famoso film con protagonista il serial killer Hannibal Lecter), utilizzando ancor più ambiguamente le virgolette solo su ‘innocenti’.

Il resto dell’articolo è ugualmente fumoso, poco chiaro, pieno di particolari non sempre ben correlati e quindi lo lasciamo alla libera interpretazione del lettore. Poi l’improvviso finale. D’Amato si reca al ristorante di Monteverde il 4 luglio 2026 e Lavitola arriva per pranzo ma non ha voglia di parlare, traffica con la macchina per il caffè, rimuginando pensoso. D’Amato capisce che non ha voglia di interloquire e mogio si prepara ad andarsene ma ha ancora un sussulto di curiosità e gli pone finalmente la domanda che il lettore aspetta dopo la fatica di leggere l’articolo: “Sai qualcosa dell’attentato a Ranucci?”. Ed ecco la risposta: “Lui mi guarda molto stupito, abbassa lo sguardo e sussurra un No, no, ma ti pare’”. L’attenzione va posta naturalmente su quell’abbassare lo sguardo, come se fosse in estremo imbarazzo e il giornalista non manca di farlo notare esplicitamente.