Delitto di Garlasco: le indiscrezioni su revisione Stasi e consulenza Catanesi? Vanno comprese, ma è ancora di Lovati la vera cannonata sibillina

Se le dinamiche sulla revisione e sui limiti della perizia Catanesi rappresentano passaggi tecnici da contestualizzare con rigore, però, la vera roba calda di cui far parlare ha comunque provato a fornirla l'avvocato Massimo Lovati. Durante l’ennesima ospitata TV, l’istrionico avvocato, in relazione ai decessi registrati in Lomellina e ritenuti sospetti, ha parlato di “sussistenza di un legame diretto tra il delitto di Garlasco e una catena di morti rubricate come suicidi”. Insomma, secondo lui l'omicidio di Chiara Poggi si inserirebbe in un contesto complesso in cui un esecutore avrebbe successivamente eliminato i soggetti venuti a conoscenza di elementi determinanti sulla vicenda.

Intanto, proprio in relazione a uno di questi suicidi, l'avvocato Fabrizio Gallo, per conto dei familiari di Ferri, ha nominato quale consulente di parte il biologo e genetista forense Giorgio Puleri per eseguire accertamenti tecnici irripetibili presso l'Ufficio Corpi di Reato. Le verifiche non si concentreranno soltanto sulla lama del coltello rinvenuto e poi repertato, ma sul manico dell'arma, sul fodero e su diversi fazzoletti intrisi di sangue. Per Gallo risulta decisamente strano che una persona che voleva suicidarsi abbia poi tentato di tamponare il sangue e da qui la richiesta di isolare profili genetici appartenenti a terzi per verificare la sussistenza di un'ipotesi omicidiaria collegata al contesto d'indagine complessivo.