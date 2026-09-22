Delitto di Garlasco: tra la villetta di via Pascoli e il vicolo del “suicidio” Ferri verrà giù tutto (e non dite che non ve l’avevamo detto)

Ascoltata dagli inquirenti per oltre due ore, la vedova ha ricostruito le ultime ore di vita del marito e riferito dettagli e episodi definiti inquietanti, che non erano mai stati messi a verbale nell'immediatezza dei fatti. Secondo quanto emerso, nelle ore successive al ritrovamento del corpo, la signora Gabriella non venne mai sentita formalmente né le fu chiesto di firmare alcun documento relativo a sopralluoghi nella propria abitazione. A render ancora più torbida la vicenda ci sono poi le pesanti anomalie sull'arma e sui reperti: la donna ha smentito che dal set di coltelli da cucina di casa potesse mancare la presunta arma usata dal marito, ma è soprattutto la testimonianza dell'ex maresciallo Francesco Marchetto a sollevare interrogativi devastanti. Marchetto ha infatti disconosciuto anche in diretta TV la firma falsa o la sigla apposta su un atto datato 27 luglio 2011, relativo al repertamento del coltello. L’ex maresciallo ha chiarito in modo inequivocabile che fin dal marzo di quello stesso anno era stato trasferito a Sesto San Giovanni e si trovava in convalescenza (raccontando anche di un tremendo periodo personale), motivo per cui gli risultava del tutto impossibile aver firmato quell'atto in quel periodo. Com'è possibile che compaia una sottoscrizione riconducibile a un carabiniere che non era più in servizio presso quel comando? E soprattutto perché la Procura di Pavia ha dovuto ricostruire un fascicolo scomparso che non si trovava più e che il colonnello Cassese, sempre in diretta TV, ha candidamente affermato di avere con l’ormai famoso “ve lo do io”?

Signori, adesso è chiaro che il punto centrale di questa storia non riguarda ormai soltanto lo scontro colpevolisti-innocentisti su chi abbia materialmente colpito Chiara Poggi o se Giovanni Ferri sia stato ucciso? Il lavoro della Procura della Repubblica di Pavia riguarda la tenuta e l'attendibilità di un intero metodo di gestione delle indagini. Se gli accertamenti della Procura dovessero confermare che in quegli anni atti ufficiali venivano siglati impropriamente, che le scene del crimine venivano gestite con superficialità anche da super esperti in divisa chiamati “da lontano” o che le testimonianze chiave venivano trascurate, l'impatto sarà catastrofico, ma forse – e a questo punto c’è da sperarlo – anche salvifico. Non si tratta solo di riscrivere la verità su singoli casi, ma di fare i conti con la credibilità delle istituzioni che dovevano garantire la giustizia. E, magari, riabilitarle. Come? Mettendo un lampione che illumina potente, ma potente davvero, tra la villetta di via Pascoli e quel vicolo teatro del presunto suicidio Ferri, dentro una Garlasco che probabilmente è stata – suo malgrado e senza né volerlo né meritarlo – una piccola capitale del buio.