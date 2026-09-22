Cosa c'entra il più importante report sul cambiamento climatico (Ipcc) con l'Arabia Saudita? L'ombra lunga dell'industria del petrolio sugli esperti pagati da Riad

In sostanza, come possono essere affidabili i report dell'Ipcc sull'abbattimento delle emissioni di carbonio se sono realizzati da personaggi che hanno forti interessi nel settore petrolifero saudita che alimenta proprio quelle stesse emissioni che l'organismo vorrebbe abbattere? È in effetti difficilissimo pensare che lo siano, considerando che questo organismo redige i paper che sono alla base dei negoziati sul clima delle Nazioni Unite e che plasmano le politiche climatiche del pianeta. Uno dei casi più emblematici riguarda Mustafa Babiker: lavora per Aramco da 20 anni ma è comunque stato incaricato di coordinare il prossimo Settimo Rapporto di Valutazione dell'Ipcc. Babiker non è un caso isolato. Al contrario, l'indagine del Guardian ha rivelato che almeno una dozzina di autori principali dell'Ipcc sono in qualche modo collegati a Saudi Aramco e varie istituzioni saudite, o hanno altri interessi del settore petrolifero e del gas.