Beppe Grillo a Pulp dimostra che tutti i politici sono eredi suoi e del suo Vaffa, da Salvini a Vannacci, Schlein e Verdi

Quindi Grillo ha già vinto, lui con la sua intelligenza analogica e i suoi modi analogici e i suoi capelli analogici e il suo sguardo analogico e i suoi peccatucci analogici e le sue convinzioni analogiche spacciate per futuristiche.

La politica dei Vaffa è l’antipolitica di Grillo nel suo pieno e compiuto sviluppo. Restiamo solo noi, che ancora non ci siamo decisi a gridare VAFFA a tutti loro.