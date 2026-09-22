Aspettando Graviano: questa udienza non s’ha da fare. Siamo stati al tribunale di Firenze e abbiamo capito che questo processo si sta trasformando nel Deserto dei Tartari

Piccole gocce di verità che sgorgano da un orizzonte al quale i Tartari non si affacciano, ma si sospetta se ne stiano nascosti dietro lo spigolo della vita. Contengono in loro, nella loro grande assenza, la grande offensiva. Accanto all’ex gelataio di Omegna, in un altro riquadro del video-collegamento, se ne sta seduto, sempre di spalle, un uomo in abito grigio, un po’ sovrappeso. Si trova in una località sconosciuta e porta un cappuccio nero a punta sulla testa che ricorda quello di un massone. “Preferisco di viso, non ho nulla da nascondere”, comunica Baiardo, comprendendo di essere stato trattato come un collaboratore di giustizia, quale lui, ci tiene a precisare, non è. Lui è un innocente. Dunque si alza in piedi e con sé solleva pure la sedia. Anzi, verrebbe da dire che è metà uomo e metà sedia. Poi rimane immobile in attesa di istruzioni, due gambe a terra e sei all’aria; poi, a piccoli passi laterali, si muove verso destra, circumnaviga il piccolo banco attorno al quale è seduto e si rimette a sedere. Indossa un abito grigio fumo, una camicia bianca e una cravatta rossa. Sembra appena uscito dalla Loggia Nera di Twin Peaks. C’è un grande silenzio nell’aula 28 del tribunale di Firenze. Tutto si muove al rallentatore, come in un incubo dove le cose non accadono mai. “Mi scusi, sono l’avvocato di Tullio Cannella. Il mio assistito domanda che la sua voce non venga registrata, perché teme che possa essere riconosciuta e poi manipolata”. Parla una piccola signora in abito blu elettrico. Ha gli occhi neri piccoli e buoni, pieni di premura. I capelli tinti e castani sono crespi e raccolti in una piccola coda. La giudice Anna Favi si consulta con il collegio e conclude che la riconoscibilissima voce enfisematica del collaboratore di giustizia va alterata in registrazione. Cannella, Graviano, nella precedente udienza pure Brusca e Antonino Giuffrè. Un tuffo nel passato, un'esposizione pubblica degli scheletri nell'armadio dello stato profondo. Dopo tredici anni torniamo ad ascoltare la voce schiacciata dalla paura e grassoccia dell’ex impresario edile palermitano finito nell’orbita dei fratelli Graviano e poi dalle loro minacce stritolato. La sua memoria è un po’ offuscata, ma i pm Gestri e De Gregorio con cautela la puntellano con i numerosi verbali depositati nel processo ’Ndrangheta stragista. E si parla di Sicilia Libera, nata e morta con il 1993, quando Cosa Nostra, a un certo punto, si rende conto che Forza Italia è un progetto molto più fresco e appetibile, oltre che “capace di dare più garanzie”. E i rapporti tra Sicilia Libera e Forza Italia quali erano e da parte di chi? Domandano, a testa bassa sulle carte, i pm. E l’interesse verso questa nuova forza politica coinvolge Graviano? E Silvio Berlusconi? Graviano aveva nominativi da inserire nelle liste? “Certo, questa era una cosa prioritaria che loro facevano. Salvatore Cintola era stato consigliere comunale e non mi ricordo se aveva incarichi alla Regione o se fosse stato eletto all’Ars. Collaborò con noi di Sicilia Libera perché mi dissero essere vicino a Giovanni Brusca”. Contatti tra Bagarella e Berlusconi? “No, non l’ho mai riferito”. Tramite Alania ebbe rapporti con Berlusconi? “Confermo”. Rapporti di che genere? “Non mi ricordo”. Non c’è verso di trovare qualcosa di nuovo. Si possono formulare in tutti i modi possibili, da tutte le angolazioni possibili, le domande dei pm Gestri e De Gregorio, ma per arrivare alla verità manca sempre un pezzo del puzzle che, per quanto Cannella si sforzi di scavare nella memoria, non si riesce proprio a ritrovare. Al termine dell’audizione Gestri domanda di poter ascoltare come persona informata sui fatti il secondo carabiniere della scorta di Massimo Giletti già sentito nell’interesse della ricostruzione degli incontri tra Giletti e Cairo. Esiste già un verbale a proposito e sono state chieste integrazioni alla Dia, inclusi i tabulati telefonici dei contatti tra Cairo e Giletti. Il tutto in due note depositate a verbale.