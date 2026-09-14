Perché Giuseppe Graviano non è ancora stato sentito dal Gip di Caltanissetta e cosa c’entra l’intervista a Borsellino scovata da Ranucci?

Questo perché nella famiglia Borsellino, come a Caltanissetta, in Sicilia e in Italia, quando due faglie molto profonde si muovono, si scontrano l’una con l’altra e provocano un terremoto. Tendenzialmente mediatico. Il sismografo, ultimamente, è sensibilissimo a ogni minimo slittamento: il ritorno sulla scena dell’uomo dei tre mondi, Valter Lavitola, che era amico di Silvio Berlusconi e fino a qualche tempo fa, lascia riflettere sull’opportunità e sul tempismo di voler parlare proprio ora. E, a tal proposito, c’è una cosa che converrebbe riportare alla memoria dei lettori, ma anche di chi scrive. L’ultima intervista rilasciata da Paolo Borsellino ai giornalisti francesi Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardo per Canal Plus, il 21 maggio 1992, e rimasta in archivio. All’epoca Canal Plus era in affari con Fininvest e venne portata alla luce soltanto nel 2000 da Rai News 24, grazie a un giovane Sigfrido Ranucci. Uno scoop destinato a imprimere una direzione precisa alla ricostruzione delle stragi del 1992 nel nuovo filone investigativo della Procura di Caltanissetta, aperto nel 2022. Un frammento capace di dare un peso diverso alle dichiarazioni, considerate inattendibili da alcuni magistrati, di un mafioso che intende depistare le indagini, mandare messaggi in codice.