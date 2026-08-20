Proprio nel momento più caldo del caso Ranucci-Lavitola, anche Graviano si mette in mezzo. Ma ne parlano solo Il Fatto e Il Giornale

Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio, ha chiesto di essere audito dal gip di Caltanissetta Santi Bologna e dal procuratore Salvatore De Luca, in merito al procedimento per le stragi del 1992, per riferire sui rapporti che avrebbe intrattenuto con Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Il suo legale, Antonio Sanvito, ha inviato una lettera ai magistrati nisseni a riguardo.

Tale richiesta giunge proprio quando il gip si deve esprimere sulla posizione di Marcello Dell’Utri nel momento in cui la Procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione per il presunto concorso nelle stragi di Capaci prima e via D’Amelio dopo, dove furono uccisi Falcone e Borsellino. La posizione di Berlusconi fu invece archiviata dopo la sua scomparsa nel 2023. L’avvocato di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, si è opposto alla richiesta di archiviazione. Repici ha chiesto che Graviano “sia sentito in contradditorio”.

Graviano è attualmente ristretto nel carcere di Terni dove sconta sei ergastoli.

Il suo legale spiega chiaramente che, come riporta Dagospia:

"Tale richiesta non deve essere letta, né interpretata, come un messaggio occulto, criptato o subliminale che Giuseppe Graviano intende veicolare verso l'esterno attraverso i canali giudiziari. È esattamente il contrario: si tratta di ribadire, nelle sedi competenti e con la trasparenza che questa vicenda impone, quanto Graviano ha già dichiarato pubblicamente, a verbale, dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria. Nulla di nuovo, dunque. Nessun messaggio in codice. Solo la reiterazione, nelle forme istituzionali appropriate, di dichiarazioni già rese e già agli atti".