Anche nella videochiamata con l'amante brasiliana di Lavitola Ranucci fa il provolone: “Ne hai sorelle?”

Circa un mese fa vi scrivevamo: “Nessuno lo dice, ma Ranucci si sta rivelando uno dei più grandi trombatori di Roma”. Un articolo che rilanciava, attraverso un pretesto simpatico e dissacrante (e vero) l'ipotesi della pista sentimentale sulla scorta delle abitudini intime di Ranucci. Una pista che c'era e che, in quel momento, era rilevante. Ora Valter Lavitola ha confessato: l'unico amore segreto dietro la bomba sembrerebbe essere quello dell'ex direttore de L'Avanti! per il conduttore di Report. È passato più di un mese, quell'articolo ha destato scandalo e insulti, scatenando gli strenui sostenitori del conduttore di Report, che però non hanno ancora capito che il loro re è nudo, e dopo la bomba è stato costretto a scendere tra gli uomini, con le sue virtù e soprattutto con i suoi vizi. E se prima “non lo diceva nessuno”, ora qualcuno lo dice eccome. Lo ha detto ad esempio Selvaggia Lucarelli in un'intervista al Corriere: “Una mia amica ha lavorato con lui ed è testimone diretta di una gestione poco professionale dei rapporti con l'altro sesso. Lei compresa”. Oggi sul Tempo compare invece la testimonianza della giornalista Angela Camuso che, contattato Ranucci per lavorare a Report, dice di ricevere in cambio avance e complimenti. È anche rispuntata fuori un'intervista dello stesso Ranucci allo youtuber Shy, che mentre gli snocciolava le avventure galanti da lui stesso scritte nel libro “La scelta” replicava: “Ma almeno una trombata me la fate fare!”. Una trombata per il trombatore, ma insomma se lo dice lui va bene ma se lo diciamo noi lo stiamo infangando? Che poi, ancora, per MOW non è certo un insulto, anzi.