Anche nella videochiamata con l'amante brasiliana di Lavitola Ranucci fa il provolone: “Ne hai sorelle?”

Circa un mese fa vi scrivevamo: “Nessuno lo dice, ma Ranucci si sta rivelando uno dei più grandi trombatori di Roma”. Un articolo che rilanciava, attraverso un pretesto simpatico e dissacrante (e vero) l'ipotesi della pista sentimentale sulla scorta delle abitudini intime di Ranucci. Una pista che c'era e che, in quel momento, era rilevante. Ora Valter Lavitola ha confessato: l'unico amore segreto dietro la bomba sembrerebbe essere quello dell'ex direttore de L'Avanti! per il conduttore di Report. È passato più di un mese, quell'articolo ha destato scandalo e insulti, scatenando gli strenui sostenitori del conduttore di Report, che però non hanno ancora capito che il loro re è nudo, e dopo la bomba è stato costretto a scendere tra gli uomini, con le sue virtù e soprattutto con i suoi vizi. E se prima “non lo diceva nessuno”, ora qualcuno lo dice eccome. Lo ha detto ad esempio Selvaggia Lucarelli in un'intervista al Corriere: “Una mia amica ha lavorato con lui ed è testimone diretta di una gestione poco professionale dei rapporti con l'altro sesso. Lei compresa”. Oggi sul Tempo compare invece la testimonianza della giornalista Angela Camuso che, contattato Ranucci per lavorare a Report, dice di ricevere in cambio avance e complimenti. È anche rispuntata fuori un'intervista dello stesso Ranucci allo youtuber Shy, che mentre gli snocciolava le avventure galanti da lui stesso scritte nel libro “La scelta” replicava: “Ma almeno una trombata me la fate fare!”. Una trombata per il trombatore, ma insomma se lo dice lui va bene ma se lo diciamo noi lo stiamo infangando? Che poi, ancora, per MOW non è certo un insulto, anzi.
E oggi, sul fronte del Ranucci latin lover wannabe, ci giunge un'altra conferma. Arriva dall'intervista pubblicata da Giacomo Amadori su Libero all'amante brasiliana di Valter Lavitola (che oggi corregge, non amante, fidanzata!). Adriana, quarantenne brasiliana di stanza a Roma, frequenta l'oste del Cefalù da circa febbraio, e nella frequentazione ovviamente non ha potuto fare a meno di imbattersi nel “fraterno” Ranucci. Quando le si chiede di Sigfrido Adriana racconta un aneddoto curioso, una videochiamata in cui Lavitola le fa salutare Ranucci: “Il giornalista mi ha fatto anche una battuta” dice, “mi ha chiesto se avessi delle sorelle”, non credo per curiosità giornalistica, aggiungiamo... “Io ho risposto di averne tre. Gli ho detto: 'Ce n'è per tutti'”. Chissà se poi Ranucci le avrà mai conosciute le sorelle di Adriana. Ma insomma, la sostanza è che nella videochiamata il conduttore broccoleggia un po' con la brasiliana. Fa una battuta un po' sciocca e scontata, da zio che con l'età inizia a mollare i freni inibitori, più che da inguaribile latin lover, da provolone. C'è Paolo Mieli detto lo sgusciato, Valter Lavitola detto l'Africano, e allora da Ranucci il trombatore dovremmo passare a Ranucci il provolone. Una figura che, viste le frequentazioni di Lavitola, non sarebbe stata male in una delle famose barzellette di Berlusconi. Un seduttore all'italiana, involontariamente comico, poco James Bond e molto Christian De Sica. E magari, se il trono di re dell'inchiesta italiana scricchiola, potrebbe lanciarsi su quello di Uomini e Donne...