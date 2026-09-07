Bravi, avete regalato 27 milioni di euro ai Me Contro Te per vedere il loro matrimonio all’Unipol Dome. Siete diventati parte di uno spettacolo tristissimo

D’altronde Luì e Sofì hanno soldi, successo e amore: cosa vuoi di più dalla vita? A questi ragazzi si deve riconoscere un grande merito: hanno saputo rendere reale (o simil reale) ciò che Walt Disney ha raccontato per decenni. Sono riusciti ad adattare la favola alla realtà. E, si sa, oggi niente vende più di ciò che è reale. E pure se Alessandro Rosica sostiene che in realtà Luì e Sofì siano migliori amici perché lui sarebbe omosessuale, di fronte a una narrazione simile e con un pubblico di fedelissimi come quello che hanno negli anni costruito i Me Contro Te, nessuna voce di corridoio potrebbe scalfirne la credibilità. Forse solo uno scoop di Fabrizio Corona potrebbe, chissà.

Ma cosa ha reso possibile che un duo di animatori francamente irritanti potessero convincere seimila persone a partecipare al loro matrimonio, pagando dai 100 a 250 euro? Innanzitutto specifichiamo che la seconda tipologia di ticket era riservata a coloro che potevano incontrarli e fare una foto con loro: quando si dice essere masochisti. A onor del vero c’era anche il biglietto da 48 euro, che corrispondeva più o meno al PIT 6 di Ultimo a Tor Vergata: pure copioni! E poi anche il “family pack”: 312 euro per quattro persone. Pensate essere fan dei Me Contro Te, desiderare di pagare per assistere al loro matrimonio e trovare pure altri tre stronzi per poter usufruire dello sconto famiglia! Ma vogliamo pensare che il target dei Me Contro Te sia per di più composto da minorenni, quindi è chiaro: loro non hanno colpe. Non possono sapere che i loro genitori comprandogli quel biglietto gli stanno comunicando: “guarda e impara: tutto si vende perché tutto si compra”. Il trionfo del nichilismo. Le bambine col cerchietto luminoso sembrano un’immagine innocua, eppure, a chi sa e ha voglia di guardare un po’ più oltre, la stessa immagine reca parecchia tristezza. Perchè qualora non bastassero i social a rimbambirli e a contribuire all’annientamento dei valori - eccetto quello del denaro - ci pensa pure un grande evento live dove un funzionario di Milano dice: “Vi dichiaro marito e moglie” ai Me Contro Te. In This Must Be The Place di Sorrentino, Cheyenne, interpretato da un magistrale Sean Penn, aveva detto: “Non è vero, ma è bello che tu me lo dica”. Quale migliore sintesi per descrivere il fenomeno in cui sono inseriti i Me Contro Te? La verità, ormai, non è più di tendenza: è tutto un grande teatro e, in questo caso, la compagnia è pure parecchio scadente. Ma come ci siamo arrivati fin qui?