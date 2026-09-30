Lo scrittore Aurelio Picca difende Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio: “Meglio due amazzoni che questo moralismo. È stato un colpo di genio”

Usare la Protomoteca del Campidoglio per premiare Wanna Marchi e Stefania Nobile ha suscitato una grande polemica. Lei cosa ne pensa della questione e della figura di Wanna Marchi?

Non so bene la questione, però conosco lei. Ti posso dire che io ho sempre adorato le televendite. Per dieci anni ho seguito dall'arte ai gioielli, perché lo trovavo creativo e stimolante. Per i gioielli non seguivo la Marchi, perché seguivo una donna giunonica, molto ritratto dipinto di Tiziano, con delle mani bellissime, ne ero innamorato. Poi seguivo il mio amico Carlo Vanoni su Orler e compravo i dipinti di notte. Con due-tre giovani amici facevamo una roba furiosa tutta la notte. Quindi Wanna Marchi a me è stata sempre simpatica, perché poi gli scheletri nell'armadio solo io non ce li ho, ce l'hanno tutti (problemi personali, di giustizia ecc.). Però quella signora a me non è stata mai antipatica perché l'ho vista sempre una combattente, un'amazzone folle. Ora io non so giudicare però, anche al Campidoglio, chi ha deciso? Perché non è male, è fortissima la camera mortuaria! Eccezionale! Io sono un cultore dei morti e foscoliano, quindi secondo me stare nella camera dei morti va benissimo!

Marchi e Nobile hanno ricevuto il Premio Internazionale della Cultura per i loro rispettivi libri. Secondo lei c’è o no una dissonanza nell’affiancare i loro nomi al concetto di “cultura”?

Io non ho mai letto i loro libri quindi quelli non posso giudicarli. Però questa storia mi sembra divertente quanto una televendita. Intanto togliamo la frase fatta e retorica di “essere democratico”: io sono liberale, sono un reazionario liberale. Sono un antimoderno però liberale. Quindi dico che le persone possono fare quello che vogliono, basta che non ammazzino le persone. La situazione era possibile ed era nella logica, non è stata forzata. Giacché vanno tutti dappertutto... Allora loro nella camera mortuaria - non per prenderle in giro - ma mi sembra una notizia, una bella notizia. Per quanto riguarda il fatto, diciamo che nel momento in cui tutto è sdoganato, non mi sembra scandaloso. Non è questo uno scandalo. Ci sono tanti altri scandali. Io sulla qualità di ciò che è stato premiato non posso dire nulla, ma c’è da dire che non esiste più la qualità. È tutto molto fungibile. Noi siamo nel “tutto accade”. Dire che questo è uno scandalo, mi sembra un moralismo. La cultura in questo momento, la famosa cultura, è una roba del mondo globale, molto discutibile, nel senso che non c'è più; è saltata la gerarchia dei valori, saltati i maestri che moralmente potevano indicare - almeno i miei - gli ultimi grandi del secondo Novecento. Adesso è tutto molto opinabile perché il sistema informativo-editoriale ne ha fatto un uso e uno scambio reciproco. L’artista - anche se oggi c'è anche un abuso della parola - va preso nella sua singolarità. A me non interessa se Marchi e Nobile vengono dalla cronaca, dalla criminalità, dal mondo della onestà empirea. Mi interessa la qualità del loro lavoro. Io non conoscendola non posso dare un giudizio se valgono o non valgono. Se poi mi si chiede: “Era giusto farlo o non era giusto?” ti dico che se la regola funziona, se loro hanno scontato la loro pena e il Campidoglio gli si poteva concedere e gliel’hanno concesso, va bene così. Avrei trovato più scandaloso se ci fosse andato un qualsiasi personaggio della tv o un calciatore, per dire, una personalità ordinaria. Io lo trovo divertente che due sopravvissute alle televendite - che io adoro - vanno a ritirare un premio nella sala dei morti e lo trovo soprattutto divertente. Già questa è una trovata espressiva quantomeno. Se fosse toccato a una celebrità romana, anche se impertinente, non se ne sarebbe parlato.