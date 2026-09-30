Willie Peyote vuole farti pensare per forza alla tua ex. “Non c’è di che” e la nuova “Marmellata #25”

Quindi cosa invidio a Guglielmo? La sua lucidità, quella serenità amara e adulta di chi sa tenersi i bei ricordi e lasciare andare tutto il resto. Sia chiaro, a nessuno fa piacere chiudere una relazione in cui ha creduto, investito, magari immaginato un futuro. Non stiamo parlando di uno a cui non frega più niente. Forse è esattamente il contrario. Quel non c’è di che suona quasi come un ultimo gesto d’amore: ti lascio al tuo futuro, anche se sarà senza di me. Tieniti le foto, i vinili e tutto il resto. Io mi tengo quello che siamo stati, senza bisogno di sporcarlo con il rancore solo perché non siamo riusciti a diventare quello che avevamo immaginato. Perché la fine di una storia dice molto di noi, soprattutto quando fa male. C’è una forma di rispetto nel non sbattere la porta, nel non trasformare un amore finito in una conta dei torti e delle ragioni. Nel riconoscere che qualcosa può essere stato importante anche se non è durato per sempre. E quella stessa lucidità amara sta anche nel modo in cui suona Non c’è di che. La produzione musicale non forza mai il dolore, non cerca il momento strappalacrime: resta pulita, trattenuta, attraversata da una malinconia nobile. E allora per me quel non c’è di che, alla fine, significa proprio questo. Non che non ci sia più niente da dire, e nemmeno che quello che c’è stato non conti più. Anzi, di che ce ne sarebbe parecchio. Solo che non tutto quello che finisce ha bisogno di un colpevole, di un’ultima parola o di una porta sbattuta. A volte basta riconoscere quello che è stato, tenersi il pezzo di strada fatto insieme e lasciare andare l’altro. Non c’è di che. Ma c’è stato. E forse è questo che conta.