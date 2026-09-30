Per ascoltare il vero rap in Italia serviva chiedere ai carcerati di fare musica e poesia: il caso di “30 OP” prodotto dai detenuti di Bollate

30 OP non è mai uscito dal quarto reparto, prima della pubblicazione: è stato scritto, prodotto e registrato lì. E per questo quando le tracce scorrono non è difficile sentire ciò che sentono i cinque ragazzi. Perché in fondo questo sono: cinque ragazzi e questo disco ce lo ricorda. Tendiamo ad associare le persone ai loro reati, a ridurli all’appellativo “detenuti”. Ma questi cinque ragazzi ce lo dicono anche in una delle tracce del disco: Je ne sui pas criminel.

In questo disco c’è tanta trap ma questi ragazzi non fanno “i trapper”: non c’è spocchia, rime sui soldi, su droghe e puttane; c’è solo il cuore di chi ha davvero qualcosa da raccontare, la fame di chi vuole prendersi il proprio posto nel mondo e l'autenticità di chi usa la musica non come una vetrina, ma come una cura. “Non diventare grande che lo faremo insieme” è ciò che dice Lemillion alla sorella più piccola che ha lasciato fuori. E tutte le tracce oscillano tra il dialogo con se stessi, con i propri cari e con chi le ascolta. I cinque non ci tengono a rivendicare quanto è figo stare contro il sistema. Siamo così abituati a sentire testi intonati con l’autotune dove si narra di fughe dalla polizia, rapine, armi e reati vari sfoggiati come fossero medaglie. Questi ragazzi, invece, fanno l’esatto opposto: non parlano di niente di tutto questo. Chi vive davvero certe situazioni non ci pensa nemmeno a vantarsene. Da dentro la percezione cambia completamente: non ci sono mode o spocchia da esibire, c’è solo la coscienza che trae beneficio dal silenzio, dalla riflessione: questo è garantismo in formato musicale. Nessuna truffa all'ascoltatore, solo la fame e l’autenticità di chi usa le barre per dire la verità. Questo disco prende il meglio della trap: le sonorità, le linee melodiche e dal rap quella purezza cruda e al tempo stesso delicata che appartiene ai poeti.

L'album è il frutto di un percorso creativo durato circa due anni, durante i quali gli autori hanno firmato tutti i testi originali, poi sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia: “Le canzoni partono dalle esperienze personali degli artisti coinvolti e affrontano anche le conseguenze concrete delle scelte compiute. Il carcere non è un gioco e il mito del gangster non coincide con la realtà della detenzione”, ha spiegato Stefano Aschieri (Stelo), produttore esecutivo di 30 OP. “I 13 brani raccontano il peso delle decisioni, la solitudine e le difficoltà che possono accompagnare una persona anche dopo la fine della pena, ma soprattutto parlano della possibilità di acquisire consapevolezza, sviluppare nuovi strumenti e immaginare una direzione diversa. 30 OP è il risultato di un percorso nel quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di acquisire competenze, confrontarsi con gli altri e assumersi la responsabilità di un’opera collettiva. Il progetto mette in relazione detenuti, operatori, professionisti della musica e della comunicazione, fotografi, videomaker, designer e realtà del settore discografico”.