Ballando con le stelle (cadenti): Milly Carlucci cambia la giuria, ripropone le solite quote nel cast e ci lascia con un gigantesco "ancora?"

Si passa così da un' Aurora Ramazzotti che, con lo spettacolo, ci ha già provato in tutti i modi in cui una “figlia di” ci può provare, da X Factor ai social all’appartamento di Milano con l’affitto troppo caro, a Noemi Bocchi: il riflesso “der Pupone” che non si fa convincere una volta per tutte dalla Carlucci, ma la cui presenza sarà certamente evocata. Quale migliore momento poi, considerando che Ilary Blasi è pronta a sposare Bastian Muller a metà settembre? Alessandro Matri è la prosecuzione naturale della partecipazione di Federica Nargi, concorrente che ha avuto la sfortuna di gareggiare nella stessa annata di Bianca Guaccero; l'ex calciatore e l'ex velina si erano dimostrati un cliché mancato, una coppia troppo ghiotta perché la Carlucci si lasciasse sfuggire uno dei due. Uno rimasto orfano di Striscia la Notizia e l'altra delle “fiction cagne” che tanto successo le avevano dato su Canale 5, Jimmy Ghione e Anna Safroncik provano a tenersi occupati, mentre a Riccardo Rossi toccherà essere almeno simpatico. Su Monica Guerritore ed Eugenio Finardi invece, calerà il silenzio: grandi carriere, nomi di tutto rispetto per cui, appunto, senza una Lucarelli della situazione, il giudizio sulla partecipazione a Ballando le Stelle si risolverà quasi certamente come fosse un premio alla carriera. Da Manuela Moreno, erede estiva di Alberto Matano nel pomeriggio di Rai Uno, si arriva infine al prete influencer Alberto Ravagnani, in cui l'addominale in pista si accompagnerà alla sua storia di rinascita nelle clip introduttive: prete influencer sì, ma non senza un lato sensibile che crei il personaggio agli occhi del pubblico televisivo.

Suona tutto come già visto? Si, e non per snobismo: è che in effetti, davvero lo abbiamo davvero già visto.