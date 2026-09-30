La truffa della nostalgia: perché il ritorno degli Oasis non è un atto d’amore verso il rock, ma solo un enorme affare per il pubblico (e per i fratelli Gallagher)

Basta un taglio di capelli, il parka originale, la posa sbilenca del frontman, la strafottenza, due o tre frasette sul working class hero. Scompare tutto il resto: la stratificazione di culture popolari che per decenni hanno costruito identità attraverso pratiche lente e condivise, dai club del Northern Soul ai mod, fino alle sottoculture più marginali. Il pacchetto esportato chiede soltanto un biglietto per poter giocare con un cliché estetico e un'identità usa e getta. Simon Reynolds, celebre critico musicale e saggista britannico, ha descritto questa condizione come retromania, una cultura ossessionata dal proprio passato recente e incapace di produrre qualcosa che non sia già stato. Mark Fisher invece parlava di futuro cancellato. Le due diagnosi convergono negli stadi pieni per gli Oasis. Chi li riempie non è necessariamente ingenuo, e il piacere che prova è reale. Ma è la pulsione di chi ha rinunciato a cercare il nuovo e si accontenta di verificare che il vecchio funzioni ancora. La critica, davanti a questo, non può limitarsi a disprezzare il pubblico. Deve chiedersi perché una generazione intera trovi nel proprio passato l'unico luogo in cui sentirsi collettiva. La risposta è che quelle canzoni appartengono all'ultimo momento in cui il futuro sembrava promettere qualcosa. Non si torna a vedere gli Oasis per ritrovare la giovinezza, ma per ritrovare l’attesa. Con la certezza che, almeno per una notte, la fine può attendere.