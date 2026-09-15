I Bluvertigo sono tornati e Morgan è esattamente dove dovrebbe essere: siamo stati all’ultima tappa di Essere Umani Tour 2026 e abbiamo capito cos’è che ci manca nella musica e nei live di oggi

Canzoni di parecchi anni fa che oggi sembrano meno vecchie di tanta musica uscita sei mesi fa. Quando parte La crisi penso a quanto sia assurdo che una canzone del 1999 riesca ancora a raccontarci così bene. Sono passati quasi trent’anni, siamo sopravvissuti ai social, ai talent, agli influencer e a una quantità criminale di musica usa e getta, eppure siamo ancora lì: “la crisi”. Tutte le canzoni sembrano scritte nel 2026 e a sentirle tutte assieme ti accorgi che nei testi c’è tanto presente. In Sovrappensiero, ad esempio, Morgan canta: “Puoi fare tante cose contemporaneamente” e subito dopo: “Ti guardi vivere”, difficile trovare un’immagine più precisa di come viviamo oggi: facciamo tutto, velocemente, distrattamente e spesso non siamo dentro niente. In scaletta c’è anche Iodio. La mia preferita e probabilmente quella che mi rappresenta di più in questo periodo. Sentirla ieri sera dal vivo mi ha fatto un certo effetto perché ci sono canzoni che in alcuni momenti della vita senti più di altre. E in questo momento Iodio per me è quella. Questo concerto è stato liberazione, identità, distrazione, bisogno di essere diversi e di essere come sono e quel che sono. E Marco a un certo punto ci ricorda chi siamo, si lo chiamo Marco, perché in quel momento l’artista è diventato terreno: si ferma e parla proprio di cosa significhi essere umani, essere capaci di pietà e creatività, esprimere il cuore attraverso le parole, i gesti, la musica, riconoscersi simili e avere rispetto per la sofferenza degli altri. Ed è questo il punto di tutto il concerto. Perché oggi Essere umani è più titolo di un disco o di un tour. Siamo bravissimi a dividerci e molto meno a riconoscerci, quelle parole acquistano un significato ancora più preciso. Chiamatela reunion se volete. Ieri sera ho visto una band che ha ancora parecchie cose da dire. E alla fine mi è rimasta una domanda molto semplice: ma davvero abbiamo fatto tutti questi anni senza? Speriamo che questo ritorno sia solo un nuovo inizio.