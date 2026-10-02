Lo scontro tra Alex Belli e Marina La Rosa al Grande Fratello VIP è un capolavoro di trash deluxe di due predatori cinici. Altro che “chimica artistica” con Soleil!

Nel secondo atto, invece, c’è la strategia crudele de Le relazioni pericolose. Quando la tensione sale, il gioco si fa sottile, degno della Marchesa di Merteuil e del Visconte di Valmont. Qui l'eros diventa una sfida intellettuale e di potere. Marina La Rosa incarna la perfidia lucida, quell'aristocrazia del cinismo televisivo che colpisce chirurgicamente; Alex veste i panni del libertino narcisista convinto di poter ammaliare chiunque, finendo regolarmente nella tela della sua avversaria. Durante il loro scontro si pungono perché riconoscono nell'altro lo specchio deformante del proprio ego. Tant’è che Marina, durante un pranzo collettivo, gli dice con la solita calma serafica e con tono di voce misurato: “Lo sai che quando qualcuno ti dà così fastidio in realtà è perché muove in te qualcosa?”. Questo dopo che Alex ha alzato la voce, digrignato i denti con gli occhi fuori dalle orbite: il primo di quella che prospettiamo essere una lunga serie di cedimenti. Se c’è un “più debole” tra i due è proprio lui. E non basta che provi a sminuirla facendole notare che dovrebbe togliersi i “baffetti da gatta”; Marina è libera e se ne frega della sua peluria e, tanto più che è stato Alex a suggerirle una ceretta, non la farà mai, come rivela a Guendalina Tavassi durante una confidenza in giardino. Lo sapete cosa fa un narciso quando non riesce a circuire la propria preda? La svaluta. E questo più di tutti è un segnale di debolezza. Marina vuole svelare chi è Alex e ci sta riuscendo senza troppi sforzi: un ego che ha l’estensione di sei lunghe stagioni di CentoVetrine (quelle a cui Alex Belli ha preso parte) e oltre. D’altronde ciò che accade tra Alex Belli e Marina La Rosa si avvicina a ciò che sarebbe potuto accadere se Jacopo Castelli (nome del personaggio interpretato da Alex Belli in CentoVetrine) avesse incontrato Marina Kroeger nella famosa soap opera, con la differenza che la realtà Belli-La Rosa è anche molto più avvincente perché è reale. Dopo l’assoluto dominio delle dinamiche nel 2022, nel GF VIP vissuto insieme a Soleil Sorge in una liason che era un climax di passione e teatralità, quest’anno Alex cambia copione e cucina per tutti, scherza con tutti, ama tutti: è questa la sua strategia e sta anche riuscendo nel suo intento, con gli altri; perché quando il gatto non c’è i topi ballano, ma quando arriva la gatta morta cessano le danze.