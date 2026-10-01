Champagne, sigari e la storia dell’orrore. The Bibi Files dimostra che Netanyahu è il sintomo (non la causa) del veleno che sta uccidendo Israele

Ecco allora che quei sigari e quelle bottiglie di champagne smettono molto presto di essere soltanto sigari e champagne e diventano, nel racconto del film, la porta d’ingresso dentro un sistema molto più grande. Seguendoli si arriva agli uomini che li hanno regalati, ai rapporti che avevano con Netanyahu, agli interessi economici che gravitavano intorno alla politica e, successivamente, al rapporto quasi ossessivo con l’informazione che emerge dagli altri procedimenti. Non è necessario sostenere, come sarebbe del resto falso, che un intero popolo si sia inginocchiato davanti a Netanyahu: una parte enorme della società israeliana lo ha contestato duramente e le gigantesche proteste del 2023 contro la riforma giudiziaria sostenuta dal suo governo sono lì a ricordarlo. Il punto, semmai, è forse ancora più inquietante: Netanyahu è riuscito a rimanere centrale non perché Israele fosse diventato unanimemente Bibi, ma nonostante Israele fosse, e sia ancora, profondamente diviso su di lui. Ed è proprio questa contraddizione a rendere più interessante la tesi del documentario e, in fondo, anche la figura di Netanyahu come sintomo anziché come semplice causa: nessun leader conserva un potere del genere per così tanto tempo soltanto grazie alla propria volontà, ma ha bisogno di voti, alleati, interessi convergenti, gruppi economici, relazioni e persone che, per convinzione politica o per convenienza, abbiano qualcosa da guadagnare dalla sua permanenza al centro del sistema. Noi vediamo i sigari e lo champagne che Bibi accetta, ma seguendo quelle casse di champagne capiamo soprattutto chi siano le mani che le hanno inviate, quali rapporti abbiano costruito con il potere e quale sistema di interessi sia cresciuto, negli anni, intorno all’uomo che più di ogni altro ha segnato la politica israeliana contemporanea. Ma, come detto, non ci sono soltanto i sigari e lo champagne, perché a poco a poco The Bibi Files allarga il proprio campo e quello che inizialmente potrebbe sembrare il racconto, persino piuttosto classico, di un uomo politico accusato di aver confuso rapporti personali, interessi privati e funzione pubblica diventa qualcosa di molto più grande, ovvero il racconto di come la conservazione del potere possa diventare essa stessa una forma di esercizio del potere. Ed è qui che entrano in gioco non soltanto Sara e Yair Netanyahu, moglie e figlio di Bibi, che nel documentario appaiono come presenze tutt’altro che marginali nell’universo personale e politico del premier, ma soprattutto il rapporto con l’informazione, quasi un’ossessione nel racconto costruito da Bloom, perché controllare il potere significa anche controllare, o quantomeno tentare di influenzare, il modo in cui quel potere viene raccontato. È infatti questo uno dei terreni degli altri procedimenti che coinvolgono Netanyahu. Nel cosiddetto Case 2000 l’accusa riguarda le conversazioni tra Bibi e Arnon Mozes, editore di Yedioth Ahronoth, e la presunta intesa per ottenere una copertura più favorevole al premier in cambio di iniziative che avrebbero potuto danneggiare Israel Hayom, principale concorrente del quotidiano. Netanyahu, in questo caso, è imputato per frode e abuso di fiducia. Nel Case 4000, invece, l’accusa sostiene che Netanyahu abbia favorito sul piano regolatorio gli interessi di Shaul Elovitch, allora azionista di controllo del colosso delle telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura favorevole da parte del sito d’informazione Walla!, all’epoca controllato dallo stesso Elovitch. È questo l’unico dei tre procedimenti nel quale Netanyahu è imputato anche per corruzione, oltre che per frode e abuso di fiducia. Netanyahu, che si è dichiarato non colpevole, ha sempre respinto le accuse. Ecco allora che il quadro comincia a diventare più chiaro e anche più inquietante, almeno seguendo la costruzione narrativa di Bloom, perché i regali, i sigari e lo champagne non sono più episodi isolati, ma diventano pezzi di una storia. Di una storia dell’orrore, ma vera.