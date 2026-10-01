Mentre tutti guardano al Medio Oriente, tra Israele, Gaza e l'Iran, l'Europa sta preparando una guerra economica contro la Cina. Ma l'Italia in tutto questo dov'è?

In principio era tutta colpa delle auto elettriche cinesi. La Commissione europea, frustrata per la continua espansione degli Ev Made in China e la conseguente erosione dell'automotive continentale, nel 2023 ha lanciato un'indagine anti sovvenzioni sui veicoli provenienti da oltre la Muraglia decidendo, alla fine, di ricorrere all'extrema ratio dei dazi. Poi nel mirino dell'Ue sono finiti gli e-commerce cinesi. Temu, AliExpress, Shein avevano riscosso un successo talmente enorme tra i consumatori europei, con offerte sensazionali e prodotti low cost, che a Bruxelles sono stati costretti a reagire di nuovo. L'Europa, senza citare mai espressamente la Cina, ha introdotto una tassa temporanea di 3 euro sui pacchi extra-Ue di valore inferiore a 150 euro, in aggiunta a una nuova commissione di gestione (handling fee) di 2 euro per articolo prevista a partire dall'1 novembre 2026. Non è servito nemmeno questo a smuovere il surplus commerciale tra Ue e Cina arrivato nel 2025 a 360,6 miliardi di euro, già aumentato del 9% nel primo semestre dell'anno, e in crescita di 1 miliardo ogni giorno che passa. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione e a corto di idee, ha quindi incaricato Maros Sefcovic, commissario europeo per il Commercio, di guidare i negoziati con la Cina nel tentativo di raggiungere risultati concreti entro ottobre. Il tempo è scaduto e non sono arrivati progressi.