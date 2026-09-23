L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping? Sarà una farsa. Ecco perché non servirà a un caz*o e come la Cina fregherà (ancora) gli Usa

Hai voglia a parlare del viaggio negli Stati Uniti di Xi Jinping. L'hype per il nuovo incontro tra il leader cinese e Donald Trump è salito alle stelle, ma pochi hanno capito che il loro vis a vis è in realtà una mezza farsa. Due sono le ragioni che dovrebbero spegnere l'ottimismo. Primo: né Usa né Cina sono in grado di raggiungere un vero accordo totale per sciogliere ogni nodo spinoso. Troppi i dossier discordanti e troppo diverse le esigenze. Secondo: l'obiettivo di Trump e Xi non è quello di salvare il mondo ma di evitare che la competizione dei loro Paesi possa degenerare in un conflitto aperto. Detto in maniera brutale, il tycoon e il leader cinese si limiteranno a sfruttare il vis a vis per prolungare la tregua commerciale reciproca in scadenza il prossimo 10 novembre e per proiettare verso l'esterno l'immagine di due uomini forti.