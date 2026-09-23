Roberto Vannacci rischia di dover cambiare il simbolo di Futuro Nazionale: ammessa l’opposizione di Nazione Futura (Giubilei) contro il Generale. Ecco perché è più importante di quanto non sembri

Non è questione di lana caprina, quella dei simboli di un partito politico. Quando l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha dichiarato ammissibile l'opposizione presentata da Nazione Futura contro il marchio “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci, molti hanno liquidato la notizia come una ripicca pre-elettorale tra meloniani e il Generale, che aveva ordito la fuga dalla maggioranza. Invece è qualcosa di più. Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, e il vicepresidente Ferrante De Benedictis hanno accolto la decisione dell’ufficio europeo come conferma della fondatezza giuridica della loro opposizione, sostenendo che Vannacci dovrebbe cambiare nome al proprio partito e ricordando che la vera destra è quella dei conservatori e non degli incursori. Vannacci ha risposto derubricando la vicenda a un’insulsa e infondata diatriba simbologica, ricordando che sono solo all’inizio. Non stupisce che Vannacci liquidi una questione di forma come non sostanziale, probabilmente confuso dalla proverbiale, ma falsa, opposizione tra contenuto e forma.

Nell’urna elettorale italiana l’elettore, per una frazione di secondo, non legge un programma: guarda un disegno. Il simbolo depositato in Cassazione è l’unico elemento davvero sintetico dell’offerta politica, quello che deve funzionare anche per chi non ha letto una riga di dottrina. Non è un caso che la destra faccia fatica a staccarsi dall’immagine della fiamma.

Basti pensare allo scudo crociato della Democrazia Cristiana, il vecchio simbolo del partito che ha governato l’Italia per quasi cinquant'anni — scudo bianco con croce rossa e la scritta Libertas — e che da oltre trent'anni è oggetto di contese giudiziarie pressoché ininterrotte. Il tribunale di Roma ha dovuto pronunciarsi più volte su chi avesse diritto a usarlo, tra le tante sigle che si sono dichiarate eredi della DC dopo il suo scioglimento nel 1994; nessuna di esse è mai riuscita a farsi riconoscere una vera continuità giuridica con il partito storico, e ancora nel 2023 e nel 2024 si sono registrati nuovi round giudiziari, tra ricorsi, congressi rivali e sigle omonime.