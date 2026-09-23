“Voglio una donna”, ma con la gonna o senza? Tajani la veste, Vannacci la spoglia onorando il berlusconismo. E se Vecchioni diventasse l’inno di una possibile coalizione?

A lanciare la pietra è Antonio Tajani, che in un momento di estasi metaforica decide di spiegare la coalizione di governo attingendo al manuale del perfetto padre di famiglia degli anni Cinquanta. Durante un intervento pubblico, il leader di Forza Italia si trasforma nel papà premuroso che dà consigli di cuore al figlio indeciso: “Scegli quella carina, credibile, seria e affidabile, capace di mantenere la famiglia ed esserci sempre. Perché quella affascinante è bella, sì, ma poi magari ti tradisce ed è portata a mettere qualche cornetto. Il centrodestra è come la donna affidabile, che magari mette la gonna un po’ più lunga, ma sai che c’è sempre”. Più o meno testuali parole. Una propaganda efficace, non c’è che dire. Peccato che Tajani rappresenti Forza Italia: il Cavaliere si sarà rivoltato nella tomba.

Ma come? Anni e anni di berlusconismo hanno contribuito a rendere la figura della donna illusoriamente potente perché fregna, prorompente, ammiccante. O per meglio sintetizzare: “poco credibile”. Adesso arriva Tajani e ribalta questa visione facendo crollare le certezze su cui milioni di Millennial hanno costruito la loro identità. Adesso chi ce la paga la psicoterapia per risolvere questa dissonanza cognitiva? Non ci sono più i leader di una volta! Quelli che volevano che la donna si emancipasse denudata per compiacere il maschio. Adesso bisogna vestirsi di più per compiacerlo. L’obiettivo però, fateci caso, non è cambiato. Compiacerli, sempre. D'altronde si deve essere compassionevoli con chi ha manie di grandezza, o complessi di piccolezza, ma comunque di dimensioni si tratta.

Quello di Tajani è un ritratto rassicurante. La casalinga perfetta, angelo del focolare della governabilità, la vergine di ferro con la gonna sotto al ginocchio che non va ai party aziendali per non cadere in tentazione. C’è da dire che Tajani si è scusato: non voleva offendere le donne. Anzi, ne ha nominate un paio ambasciatrici. Che è un po’ come dire: “Io ho tanti amici gay” dopo che hai menato una coppia di omosessuali alla stazione metro. Inoltre si è scusato sì, ma per essere stato frainteso. Quindi in realtà la colpa è nostra.