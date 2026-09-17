Il tenente colonnello che sfan**la il generale: Fabio Filomeni spiazza tutti sulle teorie complottiste, “Vannacci è filo israeliano, serve al Sistema, altro che Russia”

Anche il pezzo firmato da Lirio Abbate per ilGiornale sul “generale Fetecchia” si inserisce nello stesso filone?

Non credo, conoscendo Vannacci, che abbia commesso irregolarità volontariamente. Non è uno stupido e sa benissimo che si sarebbe scavato la fossa da solo così facendo. Le accuse che ora stanno venendo fuori mi sembrano po’ pretestuose. E alla fine i sondaggi, per quanto attendibili possano essere, danno ragione a lui. Le inchieste della Procura militare e civile, per ora, si sono tutte risolte in una bolla di sapone.

Lirio Abbate scrive che nella scuola di applicazione di Modena Vannacci veniva definito il “generale Fetecchia”. Lei che ne pensa?

Guardi, io e Vannacci abbiamo vissuto in posti veramente angusti, infestati da topi, serpenti e scorpioni e personalmente non ho avuto mai nulla da ridire verso i suoi comportamenti. C’è stata poi una divergenza politica perché, quando ho abbandonato il Mondo al Contrario, lui stava per entrare nella Lega e io non condividevo questa mossa strategica. Io sono sempre stato dalla parte del popolo palestinese, quindi contro il genocidio. Mi sono dimesso da presidente del Mac il giorno seguente alla visita di Salvini in Israele, quando ha stretto la mano a Netanyahu. Sapevo che Vannacci sarebbe entrato nella Lega.

Adesso che è Vannacci ad essere fuori dalla Lega, lei rientrerebbe in Futuro Nazionale? Oppure in Vannacci permane quella postura filoisraeliana di cui parlava prima riferendosi a Salvini?

Sarebbe interessante capirlo. Io intanto non mi sono certo fatto avanti per salire sul treno di Futuro Nazionale che definirei un vero e proprio Frecciarossa della politica.

Perché no?

Prima di salire su un Frecciarossa vorrei sapere qual è la direzione. Non salgo, se mi trovo alla Stazione Termini, non salgo su un Frecciarossa se non so prima se va a Bari o a Milano. Quindi questa è la mia posizione.

Vannacci su Israele pare non essersi espresso un granché

Facendo un bilancio mi pare si sia esposto in maniera critica nei confronti della Palestina, e più a favore di Israele.