Il maxi processo Hydra non è quello che credete e le prime parole del pentito Francesco Bellusci detto Occhi Celesti provano che Milano è (e sarà sempre) una città a Calibro 9

Questi son due nomi (la “copiata”) che rappresentano per Bellusci il suo SPID mafioso della locale a cui appartiene. Vi è entrato saltando il grado di picciotto, diventando subito “camorrista” per il suo vastissimo e – soprattutto – precoce curriculum criminale. “Il santino non si usa più, perché sa, è ormai diventato rischioso fare queste cose qua”. Perché? Domanda la presidente. “Per il timore delle indagini, del controllo”. Risponde in modo asciutto senza perdersi in fronzoli Bellusci alle domande dei togati da dietro la tendina. I pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, né tantomeno la difesa e il pubblico, possono vederlo in faccia. Chi ascolta si deve accontentare di quella voce asciutta, dura, elementare. Parla della sua vita così densa di violenza ed efferatezze senza battere ciglio, senza far perdere tempo. Troppo banale parlare di banalità del male. “Mi prendono il braccio destro e mi fanno un segno tra il polso e il palmo della mano”. Evoluzione dei riti d’iniziazione criminale che collegio e inquirenti ascoltano con interesse quasi antropologico. “Quando mi hanno dato la dote di sgarrista Cristello e Sergi hanno iniziato a recitare, a bassa voce, una formula: su un tavolo di noce fine finissimo con tre pugnali conficcati e sette calici… e poi Cristello e Sergi hanno preso un fazzoletto di seta con pizzo e ci hanno fatto un nodo. Quello era Vincenzo Rispoli, all’epoca ai domiciliari”. Bellusci continua a parlare con ritmo costante, quasi ipnotico. Durante il rito di cui parla, gli viene dato un libro scritto a mano. Occhi Celesti legge che la santa protettrice dello sgarro era Santa Elisabetta, i simboli dello sgarrista sono le tre M d’oro sotto il piede destro e una stella puntata sulla sua fronte “che porta luce in tutto il mondo”. Una vita, quella di Francesco Bellusci, che a dicembre scorso – ne ha dato notizia Davide Milosa del Fatto Quotidiano – ha scelto, dopo più di due centinaia e mezzo di persone, di cedere. E di pentirsi. Ma ha tenuto duro fino a che ha potuto. Finché aveva un senso. Francesco Bellusci è un fiume in piena. Parla dalle 9 e mezza del mattino alle 17. La vita di quest’uomo è materiale per la sceneggiatura di un’intera serie Netflix di più stagioni. Nasce a Poggiono nel 1987. Sua madre è di Cirò Marina, in Basilicata, come pure suo padre, che quando si spostò al nord si mise a lavorare come muratore. Un padre violento che, pure davanti al Francesco ancora bambino, non esitava a fare a botte con chiunque osasse metterglisi di traverso. Un padre che usava girare armato di coltello e violento con la moglie che, insieme ai suoi figli, decise alla fine di fuggire. A casa del nonno che, invece, sfruttando il gemellaggio tra Senise, suo paese di origine, e Inveruno, aveva aperto un ortofrutticolo tutt’ora esistente. Inveruno, il comune dove al ristorante Sardinia si è tenuta nel 2020 la famosa cena. A capotavola se ne stava Vincenzo Senese, che dopo la scomparsa di … Cantarella – inghiottito dalla lupara bianca – e “liberata la tavola” con un “buon appetito” vidimò il piano per riorganizzare gli equilibri di fronte al vuoto di potere lasciato da Cantarella. Una storia violenta, quella di Hydra, che è antica e moderna al tempo stesso. Bellusci ancora minorenne, forse un po’ come suo padre, durante i primi anni di liceo gira armato. Litiga con i compagni di classe, fa a botte. Ad un certo punto lancia addirittura un banco fuori dalla finestra della sua classe. Minaccia il professore di fisica – come biasimarlo, qualcuno sogghigna in aula – di bruciargli la macchina e quando deve renderne conto al preside minaccia pure lui, con una lama a serramanico. Convocata la madre il preside si offre di non denunciare, ma le chiede che quel ragazzino che già a 14 anni è fuori controllo, non ci vada più a scuola.