La strategia di Cerno al Giornale per fregare Vannacci? Spostarsi verso il centro. Ecco le mosse del Direttore, da Lirio Abbate all'ex vice di Milano Finanza Fabrizio Massaro

Un avvicinamento a Marina Berlusconi da parte della Premier e, contestualmente, una cesura radicale con Roberto Vannacci. E sì, in molti di Fratelli d’Italia lo vorrebbero dentro, ma per il momento, sulla base di questi puntini messi in fila e uniti l’uno all’altro, Vannacci è fuori dall’alleanza, perché Marina Berlusconi ancora non ha cambiato idea sul generalone, e a quanto pare Meloni ha fatto una scelta di campo precisa. Che questa scelta non andrà a spaccare il partito in due tronconi è tutto da dimostrare. Si veda anche la scelta di Piantedosi di sgomberare Casapound. Una scelta che parla chiaro. Destra estrema, addio. Anche Gianfranco Fini, che ha parlato con l’Huffington Post, ha profetizzato questo scenario: “Giorgia non si alleerà con Vannacci”. Concretamente tutti questi ragionamenti passano dal restyling del Giornale che l’eclettico cantore del governo ha strategicamente apparecchiato per l’anno che verrà. Un anno di trincea che si chiama campagna elettorale.