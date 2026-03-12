Tutto quello che non torna nell'intervista di Cerno dopo le critiche a 2 di picche

La prima domanda che Ilaria Costabile di Fanpage pone a Cerno, riguarda il dato Auditel del 5% di share o poco più. "Sono entusiasta dell'attenzione enorme che suscitano i miei tre minuti. Ho fatto i calcoli, conduttori che sono in onda da anni, non fanno il 5%", risponde Cerno. Tralasciando il tipo di attenzione, quello che è stato sottolineato dai giornalisti, non è il dato puro dello share di 2 di picche, quanto il fatto che in quei pochissimi minuti, le teste diminuiscono in maniera sensibile. Nonostante la brevissima durata insomma, la rete perde pubblico: nella prima puntata, in appena tre minuti, il programma era già sceso di due punti di share, per poi risalire quando è iniziato il talk di Milo Infante.

Dimostrando poi di avere una visione romantica del giornalismo tutto carta e quotidiano, dirà poco dopo: "3 minuti in televisione tutta questa attenzione, meno male che non sono stato un'ora, sennò ci finivano l'inchiostro". Come se non sapesse che l'attenzione è legata ai costi della striscia che, per chi si è distratto, ammonterebbero a 848mila euro (11mila a puntata, di cui 3mila a Cerno). E comunque, se fosse duranta un'ora, più che l'inchiostro, limite sarebbero finiti i soldi della Rai.

Il capolavoro però, arriva poco dopo, quando il giornalista spiega quanto i contenuti della sua striscia siano diventati virali: "2 di picche è girato sui social, sulle piattaforme in maniera straordinaria, può diventare un appuntamento che non necessariamente costringe le persone a restare alle 14:00 davanti alla televisione, ma rischiavamo di essere un nero pubblicitario e se invece portiamo qualche migliaio di persone in più, significa che l'attenzione c'è". Se Milo Infante ha letto, potrebbe aver invocato qualche divinità remota: perché al posto di 2 di picche partiva bel bello un programma intitolato, nomen omen, Ore 14.00. Che poi è la stessa trasmissione che gli segue, con cinque minuti in meno e i telespettatori che quando vedono Infante, aumentano. Perciò no, nessun nero e nessun migliaio di persone in più: al massimo, dato che 2 di picche perde pubblico, Ore 14 deve iniziare più tardi e con meno spettatori di quanti ne avrebbe senza 2 di picche.