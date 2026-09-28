Prof e Satana: ecco chi è Nicole Formichetti, la prof. macellaio del festino-omicidio di Torino. Quali sono e come funzionano le sostanze che hanno usato gli indagati

Quali sono e come funzionano le sostanze utilizzate dagli indagati la notte del delitto

CRACK

Derivato della cocaina in forma di cristalli destinati a essere fumati o inalati attraverso apposite pipette. Questa modalità di assunzione permette al principio attivo di raggiungere i polmoni e il torrente ematico istantaneamente, impiegando appena pochi secondi per impattare sul cervello. L'effetto iniziale scatena un imponente rilascio di dopamina, provocando un “rush” di euforia violenta ma di brevissima durata, compresa in genere tra i 5 e i 10 minuti. Esaurito il picco, subentra una drastica caduta dei livelli neurochimici: il cosiddetto “crash”. Durante questa fase di discesa rapida, la mente sprofonda in uno stato di ansia persecutoria, forte depressione e paranoia acuta, che sfociano con estrema facilità in spinte aggressive e incontrollabili. Contestualmente insorge il “craving”, un bisogno compulsivo e spasmodico di reiterare l'assunzione per placare l'angoscia della discesa. È la sostanza dell'impulsività cieca e della furia immediata.

LSD

Tra le più potenti sostanze psichedeliche conosciute, l'acido lisergico diethylamide è un allucinogeno sintetico che agisce direttamente sui recettori della serotonina nel cervello. A differenza degli stimolanti, l'LSD altera in modo radicale la percezione della realtà, il pensiero e la consapevolezza sensoriale per una durata compresa tra le 8 e le 12 ore. Durante la fase acuta del cosiddetto “trip”, provoca profonde distorsioni visive, alterazioni nella percezione del tempo e dello spazio e il fenomeno della sinestesia (la sovrapposizione dei senses). Portando alla dissoluzione del senso d'identità e del giudizio critico, la sostanza espone al concreto rischio di precipitare in un “bad trip”: una condizione di panico incontrollabile, deliri paranoici e incapacità di valutare i pericoli reali. Nel contesto del delitto, ha trasformato l'ambiente domestico in una vera e propria gabbia psicotica.

Funghi allucinogeni

Contengono psilocibina e psilocina, principi attivi naturali che condividono con l'LSD il meccanismo d'azione sui recettori serotoninergici. L'esperienza psilocibica dura mediamente tra le 4 e le 6 ore e si caratterizza per una spiccata introspezione emotiva unitamente a distorsioni visive e sensoriali (superfici che sembrano muoversi, colori alterati, alterazione della percezione corporea). Sebbene presentino una tossicità organica bassa, comportano elevati rischi psicologici: quando assunti in contesti di stress, paura o alterazione psico-fisica, possono innescare attacchi di panico, profondo smarrimento e perdita del controllo mentale, azzerando del tutto la capacità di valutare la gravità delle proprie azioni.

MDPHP (Monkey Dust / Polvere di Scimmia)

È la molecola più pericolosa e devastante del mix. Appartiene alla classe dei catinoni sintetici e agisce bloccando il riassorbimento di dopamina e noradrenalina, provocando un'iperattivazione estrema del sistema nervoso centrale. La sostanza sopprime temporaneamente la fatica fisica e la percezione del dolore, ma è tristemente nota per la sua spiccata capacità di scatenare psicosi acute imminenti, deliri di persecuzione, allucinazioni e una aggressività ferocissima. Molto diffusa nei contesti di “chemsex” per l'effetto disinibente, l'aumento della libido e il prolungamento delle prestazioni fisiche, l'MDPHP causa una totale derealizzazione e depersonalizzazione. Nel delitto di via Gulli ha agito come definitivo catalizzatore: ha azzerato i freni inibitori e l'empatia, trasformando l'ambiente in uno scenario di violenza sregolata e rendendo possibile l'agghiacciante gestione della salma.