Lo scherzetto degli ambientalisti-vandali che hanno imbrattato palazzo Vecchio a Firenze costerà almeno 100 mila euro e ammazza la vera lotta contro il cambiamento climatico. Come fanno a non capirlo?

La verità è che dietro molte battaglie per il cambiamento climatico (che, diciamolo chiaramente, è un problema serio e grave), c’è sostanzialmente un’ideologia misatropa, alimentata spesso e volentieri da altre teoria antiumane (e disumane), dall’antinatalismo (cioè la teoria secondo cui sarebbe meglio non nascere e dunque sarebbe meglio estinguersi) all’anticapitalismo radicale (secondo cui dovremmo rinunciare al modello economico che ha fatto crollare la povertà, la violenza e ha aumentato aspettativa di vita, progresso, eccetera eccetera). Non fa strano, allora, che odino l'arte e ciò che di bello abbiamo nella società, odiando, loro, la società stessa. E la cosa più triste è che tutto questo è fatto in modo talmente performativo, talmente tragicomico, da risultare poco più di una recita. Il problema, però, è che questa pantomima inizia a costare bei soldi, soldi che questi attivisti non vogliono pagare e che vorrebbero fossero altri a pagare per loro, per esempio con delle collette e raccolte fondi. Non mi sembra esista immagine migliore di cosa voglia dire essere immaturi, incoscienti e antisociali che non fare gli eroi e i martiri, ma con i soldi degli altri.