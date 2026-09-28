Gli sgombri avariati del Cefalù e i carcerati tutti in bagno: l'amico Fulvio Abbate racconta le lettere di Valterino. Che trasformano la tragedia in farsa

“Cefalù Bistro”, si conosca anche questo dettaglio, nell’impropriamente ritenuto “radical chic” quartiere romano di Monteverde Vecchio, rappresenta plasticamente il fulcro residenziale di ciò che fin dall’inizio ho definito come autentica “commedia all’italiana” con innesti narrativi tra “Tolo Tolo” di Checco Zalone e “Il sorpasso”, assodato che Valter mostra spunti attitudinali presi in prestito da Bruno Cortona-Vittorio Gassman. Se non, citando opportunamente Carlo Emilio Gadda, un andamento che ci consente di definire l’intero caso che lo vede protagonista al fianco dell’evocato Ranucci, quest’ultimo parte lesa, sia chiaro, nell’intera storia: “Quer pasticciaccio brutto de viale de’ Quattro Venti”, giusto per indicare l’epicentro antropologico dell’intero “affaire”. Poco oltre, Valter, nelle stesse lettere, dopo essersi soffermato sullo stato d’animo dei suoi figli ancora in tenera età, chiamandoli ora “cuccioli” ora “puzzoli”, domanda se il muro del giardino di casa, che dalle alture di Monteverde s’affaccia direttamente su viale Trastevere, già viale del Re, è stato sistemato; il quartiere di Monteverde, si sappia, talvolta è orograficamente soggetto a frane e smottamenti, sorgendo su un terreno che nasconde al suo interno ogni genere di cavità talvolta perfino inesplorate. Nello stesso giardino, Valter Lavitola si era altrettanto assicurato che, tra le prime opere necessarie, fosse realizzato un recinto per il pregiato cane da caccia che prevedeva di far lì risiedere con opportuno agio cinofilo. Le foto mostrate in anteprima al Tg1 e infine riprese da ogni organo di stampa e altrettanto dall’imperdibile “Dagospia” di Roberto D’Agostino, d’altronde hanno iconicamente restituito un Lavitola cacciatore addirittura di leoni ed elefanti, scatti che lo presentano in appuntabile tenuta da caccia suggerendo un’ulteriore citazione cinematografica, cioè “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico misteriosamente scomparso in Africa?”, tra le migliori prove di Ettore Scola, a proposito della call con i capi-tribù africani che avrebbero dovuto fornirgli lumi sull’agognata impresa del carbon credit. La necessità far sistemare il muro di contenimento del giardino a rischio frana è tuttavia tra le primarie preoccupazioni paterne di Valter: “Se ritieni che per i bambini sia un bene”. La vita in carcere riporta al centro di tutto ora e sempre la questione del cibo e il modo di procurarsi il necessario sostentamento alimentare: “Nessuno crede che non abbia soldi. Mi aiutano gli altri detenuti, ma mi rendo conto che dubitano tutti che sia vero. Sono arrivato con 400 euro. Tutti hanno il cibo da casa”.