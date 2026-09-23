Hanno incendiato il campo di Ben Chimutengo in Zimbabwe, un altro attentato all'ex socio africano di Lavitola? Ecco le foto esclusive e tutto quello che sappiamo finora

Secondo la ricostruzione dell'ex socio di Lavitola, gli assalitori sarebbero entrati nella tenda e avrebbero acceso un fuoco nel fire pit usando del carbone, richiudendo poi la tenda dall'esterno e lasciando che le fiamme avvolgessero il resto. All'interno del campo si trovava anche una bombola di gas che, sempre secondo Chimutengo, sarebbe potuta esplodere e far bruciare l'intero accampamento. Il peggio sarebbe stato evitato soltanto dal materiale ignifugo delle tende. Il custode del campo avrebbe notato nelle vicinanze, un'auto di colore rosso, secondo Chimutengo un dettaglio che corrisponderebbe a quello di un sospettato ora nel mirino delle autorità.

Chimutengo, resosi conto di quanto accaduto, si sarebbe rivolto immediatamente alle autorità, che ora starebbero dunque indagando per ricostruire la natura e soprattutto il movente dietro l'incendio.