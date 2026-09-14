Lavitola regista di un altro attentato? L'accusa del socio africano, Chimutengo: “C'è lui dietro al sabotaggio della mia auto”. Tutti parlano degli affari di Valterino in Zimbabwe, ma noi ci siamo stati davvero: parte 1

Mr. Chimutengo si è mai sentito in pericolo di vita?

Sì, persino adesso. Sono sicuro che lei abbia visto che ero un po' scettico riguardo a questa intervista, perché non sapevo se vi stesse pagando qualcuno. E chiaramente altre persone in Zimbabwe lavorano di concerto, o lavoravano di concerto con Valter, Ci sono tanti punti ciechi, compresi i messaggi dell'avvocato di Valter che parlano di un agente di polizia che chiede 30mila dollari statunitensi per “occuparsi di me”.

Sarebbe grave.

È molto grave. Non so come avrebbero agito dopo aver preso i soldi, come si sarebbero “occupati” della mia vita.

Quindi sta dicendo che Valter Lavitola ha pagato un poliziotto per attentare alla sua vita?

Sì, i messaggi che posso condividere erano scritti in italiano, ed erano conversazioni tra Valter e l'avvocato. Lavitola diceva: “Verifica che l'ufficiale di polizia possa effettivamente fare il lavoro”. Inoltre è stato proprio Lavitola a presentare Ranucci alla persona dell'ambasciata, stando a ciò che emerge da quei messaggi. Quel livello di connivenza è preoccupante. Sono stato convocato per degli interrogatori con i servizi segreti, in cui sono stato accusato di aver rubato 3 milioni di dollari. Ho fornito loro la documentazione e ho chiesto: vi sembro una persona che ruba 3 milioni? Eravamo già impegnati nello scontro con Valter. In altri Paesi sarei un testimone dello Stato, perché ho le prove, documenti che possono dimostrare qual era la struttura e cosa stesse accadendo. Tuttora credo ci sia la possibilità di un attentato alla mia vita.