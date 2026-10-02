Gli stracci su Report volano sempre più alti, l'accusa pesantissima di Giovanna Boursier: “Ci voleva Lavitola per farvi dire qualcosa, siete stati zitti per anni”. E Nerazzini tira un'altra bordata

La risposta di Mottola è arrivata, e si è concentrata su un episodio preciso: “Qualche anno fa un dossier anonimo accusò Ranucci di molestie, facendo il nome di due colleghe in particolare. Ne seguì un audit interno, nel corso del quale le due colleghe vennero ascoltate e respinsero ogni accusa”.

Ma il punto, replica Boursier, era un altro: “Non sto parlando del dossier. Sto parlando di un libro in cui le cose sono scritte nero su bianco”. E ha chiesto: “Il libro qualcuno lo ha letto? O nessuno ha avuto la forza morale di dire: ‘Adesso si fa una riunione e tu ti dai una calmata’? Poi, visto che parli del dossier, sei sicuro che una persona di trent’anni fosse in grado di difendersi in un audit in cui sono stati ascoltati tutti, compreso te, su una questione che le riguardava? Erano persone che stavano cercando di mantenere il loro lavoro. Sai quanta forza e quanto coraggio ci vogliono?”. E ancora: “Gli uomini sono stati là dentro silenti. Ci voleva Lavitola, perché prima nessuno ha preso una posizione, nemmeno nei confronti dei colleghi uomini andati via”.

Lavitola ha fatto anche cose buone, sarebbe da dire, e al coro dei dubbi si aggiunge, sempre dal palco, Alberto Nerazzini, con una stilettata pesantissima: “Questo è un Paese dove un libro può vendere circa centomila copie e, dichiaratamente, non essere letto da nessuno. Abbiamo scoperto dopo due anni e mezzo che in quelle pagine c’erano pagine schifose di giornalismo, di scrittura, di pensiero. Ci abbiamo messo due anni e mezzo a scoprire l’immagine che Sigfrido dà di sé e come racconta la sua vita, anche sessuale e privata”.