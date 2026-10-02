Ecco perché Silvia Salis è stata esclusa dal taglio del nastro al Salone Nautico di Genova: qualcuno non era alla sua altezza, sì, ma chi?

“La domanda non è cosa è successo, ma perché”. Questo sostiene Fausto Brizzi, scrittore, regista e marito di Silvia Salis a Otto e mezzo su La7, ricordando che lo sgarbo istituzionale verso la sua partner non è certo da derubricare a mera casualità (“Come se non mi invitassero alla prima di un mio film” dice; tra l’altro, ironicamente, Brizzi è ospite di Lili Gruber proprio per via dell’uscita della sua nuova commedia, Quasi vera).

Non è, poi, “una pericolosa bolscevica”, ricorda Giannini nello stesso programma, ma “una sincera progressista”, dunque non un nemico da ostracizzare ma un anniversario con cui confrontarsi.

Semplicemente “una cafonata di una classe dirigente incapace” sentenzia Andrea Scanzi; un errore di comunicazione così banale che è impossibile, tuttavia, vi sia dietro la premier. Tant'è che Meloni ha chiamato subito dopo Silvia Salis e pare abbia anche chiesto agli organizzatori perché al prima cittadina non fosse sul palco accanto a lei. Sul motivo dell’assenza della sindaca di Genova al taglio del nastro per l’inaugurazione del Salone nautico, accanto al presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente di Regione Marco Bucci, potrebbero sprecarsi le ipotesi.